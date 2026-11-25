O governo de Donald Trump deu nesta quarta-feira (25/11) mais um passo na guerra comercial com o Brasil. O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) abriu consulta pública sobre duas novas cobranças. Uma é uma tarifa específica sobre o açúcar brasileiro importado fora da cota. A outra é uma sobretaxa de 10% sobre aviões prontos fabricados no Brasil. Os dois produtos estão isentos da tarifa de 25% que Washington aplica a outros produtos brasileiros desde julho.

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O comunicado é assinado pelo embaixador Jamieson Greer, chefe do USTR. Ele diz que, "depois de mais de um ano de conversas", o Brasil "não fez nenhum progresso significativo" para corrigir práticas que, na visão americana, prejudicam agricultores, trabalhadores e empresas dos EUA. Segundo Greer, a mudança serve para dar "mais poder de barganha" a Washington. Ele cita o fato de o Brasil continuar vendendo aos EUA "quantidades significativas" de açúcar fora da cota e de aeronaves. O objetivo declarado é "trazer o Brasil à mesa". Greer também afirma que os EUA continuam abertos a negociar.

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O que é a publicação

O documento é um aviso de proposta de modificação, e não uma medida já em vigor. A lei comercial americana obriga o governo a ouvir a sociedade antes de mudar uma ação desse tipo. O cronograma divulgado tem três datas:

até 7 de dezembro, para quem quiser se inscrever para falar na audiência pública, com um resumo do depoimento;

até 30 de dezembro, para o envio de comentários por escrito;

14 de janeiro de 2027, data da audiência pública do USTR.

Só depois disso o governo americano decide se adota as novas tarifas, se muda a proposta ou se desiste dela.

A base legal é a Seção 307 da Lei de Comércio de 1974. Ela permite ao USTR modificar uma ação já tomada quando avalia que a medida original deixou de ser adequada. Para justificar a mudança, o órgão afirma que o Brasil reagiu à tarifa de julho com "medidas legais de retaliação" para proteger as práticas investigadas.

Açúcar: taxa vale para todos os países

No caso do açúcar, o USTR propõe aumentar o imposto sobre o produto bruto e refinado que entra nos EUA acima da cota de importação. A medida vale para todos os países, e não só para o Brasil. A justificativa é que o açúcar é uma commodity igual em qualquer origem e que o Brasil é o maior produtor e exportador do mundo. Se a taxa valesse só para o produto brasileiro, outros países poderiam vender mais aos EUA enquanto o Brasil ocuparia os mercados que eles deixassem. O comunicado não informa o valor da nova tarifa específica, que é cobrada por unidade de peso.

O tema interessa diretamente a Minas Gerais, um dos principais polos sucroenergéticos do país.

Aviões: fim da isenção que beneficiava a Embraer

O USTR também propõe acabar com a isenção dos aviões prontos e cobrar uma tarifa de 10% sobre o valor desses produtos quando importados do Brasil. Segundo o órgão, as aeronaves são o quarto maior produto da pauta de exportações brasileiras para os EUA. Na lista final da tarifa de julho, aeronaves civis, motores, peças, componentes e simuladores de voo ficaram totalmente isentos, o que beneficiou diretamente a cadeia aeronáutica brasileira e a Embraer. A proposta divulgada hoje fala apenas em aeronaves prontas.

Relembre o caso

A disputa começou em julho de 2025. Naquele mês, Trump impôs uma sobretaxa de 40% sobre produtos brasileiros, somada à tarifa global de 10%. A medida foi justificada em parte com críticas ao processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A taxação entrou em vigor em 6 de agosto. Em novembro de 2025, depois de Trump iniciar negociações diretas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os EUA retiraram a tarifa de 40% de produtos como café, carnes e frutas.

Também em julho de 2025, por ordem direta de Trump, o USTR abriu a investigação da Seção 301 contra o Brasil. Ela trata de seis temas: comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais consideradas injustas, combate à corrupção, propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. Os americanos citam o Pix, que veem como concorrência desleal às empresas de cartão de crédito dos EUA, além da regulação das plataformas digitais e das políticas ambientais. O Brasil rejeita os argumentos e diz que a tarifa tem motivação política, não comercial.

Em fevereiro de 2026, o cenário mudou. A Suprema Corte dos EUA derrubou em 20 de fevereiro as tarifas que o governo Trump havia imposto com base na lei de emergência IEEPA, incluindo a sobretaxa de 40% sobre o Brasil. Washington passou então a usar outros instrumentos. Em 1º de junho, o USTR concluiu que práticas brasileiras eram "injustificáveis" e restringiam o comércio americano. Em 15 de julho, anunciou uma tarifa adicional de 25% sobre parte dos produtos brasileiros, em vigor desde 22 de julho de 2026. Mais de 2.100 produtos ficaram isentos, entre eles carne bovina, café em grão, laranja e suco de laranja.

Logo depois veio uma segunda cobrança. Uma investigação que atingiu 60 economias impôs ao Brasil uma tarifa adicional de 12,5%, sob a alegação de falhas no combate ao trabalho forçado. Em vários segmentos, ela se soma aos 25%, e a sobretaxa total chega a 37,5%. Segundo o governo brasileiro, US$ 6,6 bilhões em exportações são afetados, o equivalente a 16,5% de tudo o que o país vende aos EUA. De janeiro a setembro, as exportações para o mercado americano caíram 6,5%.

A reação brasileira

O governo brasileiro reagiu prometendo acionar a Lei da Reciprocidade e levar a disputa à Organização Mundial do Comércio (OMC). Iniciar os trâmites da lei, porém, não significa retaliação imediata. Uma eventual resposta depende das análises técnicas, econômicas e diplomáticas que a própria lei prevê.

Na OMC, as consultas bilaterais de 25 de setembro não resolveram o litígio, e o Brasil pediu a criação de um painel, uma espécie de tribunal arbitral. Os Estados Unidos bloquearam o pedido em 24 de novembro, um dia antes do anúncio de hoje. Washington afirmou que as tarifas respondem a preocupações antigas sobre políticas brasileiras que "prejudicam" empresas americanas. Pelas regras da OMC, um primeiro pedido de painel pode ser bloqueado, mas um segundo não.

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A negociação direta também está parada. Em 30 de setembro, numa reunião à margem do G20 em Milwaukee, Greer se comprometeu a enviar em até quatro semanas um rascunho com o escopo da proposta americana. Participaram do encontro o chanceler Mauro Vieira e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. O prazo, no início de novembro, passou sem que o documento chegasse. O governo trata a cúpula do G20 em Miami, em 14 e 15 de dezembro, como prazo informal e trabalha por um possível encontro entre Lula e Trump no evento.