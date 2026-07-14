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TARIFAS

Governo Lula tenta reverter tarifas em reunião com representante dos EUA

Conversa ocorre um dia antes de acabar prazo para possível aplicação de até 37, 5% em sobretaxa a produtos brasileiros importados pelos EUA

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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
14/07/2026 21:48

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Encontro de Lula e Trump nos EUA nesta quinta-feira (7/5)
Encontro de Lula e Trump nos EUA nesta quinta-feira (7/5) crédito: Ricardo Stuckert / PR

Representantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) envolvidos na negociação para evitar que os Estados Unidos apliquem a sobretaxa de até 37,5% a importações de produtos brasileiros conversaram, na noite desta terça-feira (14/7), com o Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Gree.

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No diálogo, que teve participações de membros do Itamaraty, da Assessoria Especial da Presidência da República e do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic), o governo brasileiro reiterou ser injusta a recomendação de tarifas dadas pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês). 

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Representantes do governo brasileiro também relembraram o fato de Lula e Trump terem estabelecido a criação de um grupo de trabalho dedicado ao diálogo comercial.

Segundo a entidade norte-americana, o Brasil receberia 25% de tarifa por adotar práticas desleais de mercado e 12,5% de sobretaxa por corroborar com práticas de trabalho forçado. Por ser uma recomendação da USTR, caberá ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acatar ou não.

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Essas recomendações, na avaliação do governo brasileiro, não são justificadas. No diálogo entre equipes do Planalto e o secretário Gree, de acordo com uma nota publicada nesta terça pelo Mdic, foi reiterado que a “aplicação de qualquer sobretaxa se mostra injusta e não é o caminho para que possamos vir a formular um acordo bilateral mutuamente adequado”. 

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