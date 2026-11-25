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A BYD iniciou negociações exclusivas com a Ineos Automotive para comprar a fábrica de produção de Hambach, na França. A meta central consiste em produzir automóveis destinados aos clientes europeus dentro do próprio solo francês, segundo detalhou a agência de notícias "Europa Press".

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A companhia chinesa havia avaliado estabelecer suas operações industriais na Espanha. Durante esse processo de análise prévia, representantes da montadora chegaram a sondar instalações na região da Galícia, mas o grupo renunciou formalmente aos planos de produzir no mercado espanhol.

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Metas da BYD para a fábrica de Hambach

A vice-presidente executiva da montadora, Stella Li, explicou a visão corporativa envolvida no acordo comercial: "nosso compromisso com a Europa é a longo prazo. O investimento que propomos em Hambach reflete nossa confiança na França e nossa ambição de seguir crescendo na Europa. Queremos oferecer aos consumidores europeus a possibilidade de escolher veículos fabricados na França que aproximem de seus lares nossa tecnologia e nossas inovações em mobilidade elétrica".

Com o desenvolvimento do projeto, a BYD tem o objetivo de manter a unidade fabril em pleno funcionamento. A proposta industrial busca apoiar o emprego dos moradores locais, gerando novas oportunidades de trabalho tanto para os operários quanto para os fornecedores da região.

A montadora também comunicou a finalidade de estabelecer unidades operacionais no continente: "fabricar mais perto de nossos clientes faz parte de nossa estratégia para reforçar nossa liderança em mobilidade elétrica e contribuir para o crescimento da indústria automobilística europeia".

Fábricas na Europa contra tarifas comunitárias

A busca por unidades fabris decorre de uma tendência do setor automotivo. Grandes marcas chinesas estão optando por se fixar no espaço territorial europeu para desviar das tarifas determinadas pela União Europeia e preservar seus preços competitivos no mercado.

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A estratégia responde a ações e medidas impulsionadas pelos parceiros comunitários com a intenção de proteger a indústria local. Nesse cenário, a SAIC, fabricante dos modelos MG, anunciou recentemente a inauguração de uma fábrica na localidade de Ferrol.