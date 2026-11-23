Depois de liderar as perdas entre as principais moedas de mercados emergentes desde o fim de outubro, o real voltou a se desvalorizar nesta segunda-feira (23/11) chegando a um patamar simbólico: o dólar atingiu R$ 6 pela primeira vez desde abril de 2025.

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Para analistas, a disparada da moeda americana é resultado de uma combinação de fatores internos e externos que se reforçam mutuamente, formando uma espécie de "tempestade perfeita" para o câmbio brasileiro.

No Brasil, investidores acompanham a análise e a votação do pacote de ajuste fiscal, escrito pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, na Câmara dos Deputados, prevista para esta segunda – o projeto é uma resposta do governo federal à pressão do mercado financeiro pelo crescimento da dívida pública.

No exterior, o fortalecimento da moeda americana, impulsionado pelas expectativas sobre os juros nos Estados Unidos, pela busca de investimentos considerados mais seguros e pela oscilação dos preços internacionais das commodities, aumenta a pressão sobre moedas de países emergentes.

A desvalorização do real ganhou intensidade a partir do fim de outubro, após o segundo turno das eleições presidenciais.

Desde 25 de outubro, quando o dólar estava cotado a R$ 4,97, até esta segunda, o real havia perdido mais de 16% de seu valor frente à moeda americana, segundo levantamento da BBC News Brasil com as 20 moedas mais utilizadas no comércio exterior. Era a maior desvalorização entre as divisas analisadas.

O mais recente boletim Focus (levantamento feito pelo Banco Central) divulgado nesta segunda mostra que os agentes de mercado esperam que o dólar vai fechar o ano cotado em R$ 5,55 - mas a moeda já chegou a mais de 7% acima deste patamar.

Mas as expectativas do mercado vêm se deteriorando. Há quatro semanas, o levantamento mostrava uma projeção de que o dólar terminaria o ano cotado a R$ 5,13.

Um pacote fiscal que não convenceu o mercado

Segundo economistas ouvidos pela reportagem, o principal fator interno é a percepção de que o governo ainda não apresentou uma solução capaz de enfrentar o crescimento estrutural das despesas públicas.

"Com a reeeleição do presidente Lula para um novo mandato, o mercado ajustou suas expectativas e passou a temer um cenário em que a questão fiscal não fosse devidamente encaminhada", diz Antonio Madeira, economista da consultoria 4intelligence.

Nesse sentido, afirma, o plano de ajuste do governo não está sendo suficiente para conter a desvalorização do real.

O chamado Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, de autoria de Moretti, foi aprovado pelo Senado na quarta-feira (18/11), e a expectativa é que o texto seja votado ainda nesta segunda na Câmara.

Com o objetivo de cortar despesas e aumentar receitas, estima-se que o projeto tenha impacto entre R$ 43 bilhões e R$ 54 bilhões.

Segundo Madeira, o pacote em discussão se concentra principalmente no orçamento do próximo ano, mas deixa em aberto questões ligadas ao avanço das despesas obrigatórias, como Previdência e programas sociais. Isso alimenta preocupações sobre o comportamento futuro da dívida pública e aumenta a percepção de risco entre investidores.

"Hoje, avaliamos que as medidas vão na direção correta, mas, para melhorar as expectativas de forma mais duradoura, seria importante avançar em ajustes estruturais, com foco na trajetória das despesas públicas", diz Luíza Pinese, economista da XP.

Agência Senado Ministro Bruno Moretti, do Planejamento, ao centro, é o autor da primeira proposta de ajuste fiscal do governo Lula após a eleição

Luiz Felipe Vital, chefe de Estratégia Macro e Dívida Pública da Warren Investimentos, faz um diagnóstico semelhante.

"A leitura do mercado, até então, é de que a medida é positiva, mas está muito aquém do que se esperava e de uma medida capaz de estabilizar a dívida pública", avalia.

Declarações de membros da base do governo e de grupos da esquerda, que atacaram a iniciativa dizendo que ela atendia a interesses do mercado financeiro e defenderam um pacote "antiajuste", também contribuem para uma visão mais pessimista do mercado.

Da mesma forma, afirma, a dificuldade de aprovação de um plano considerado modesto diante do tamanho do desafio fiscal brasileiro aumenta a tensão.

E a desconfiança dos investidores em relação ao cenário fiscal acaba pressionando diretamente o câmbio.

Em momentos de maior incerteza e aversão ao risco, investidores tendem a reduzir sua exposição a ativos de mercados emergentes, considerados mais arriscados, e direcionar recursos para mercados e investimentos vistos como mais seguros.

Esse movimento pode provocar saída de capital de países como o Brasil, aumentar a demanda por dólares e exercer pressão adicional sobre o real.

"O investidor vai buscar proteção no dólar ou vai buscar posição direcional no dólar, justamente por esse sentimento de desconfiança", explica o economista da Warren Investimentos.

O cenário internacional também pressiona o câmbio

Além do componente doméstico, o cenário externo também tem contribuído para o fortalecimento da moeda americana.

Nas últimas semanas, investidores passaram a incorporar a possibilidade de que o Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, mantenha os juros elevados por mais tempo diante da persistência da inflação americana.

Juros mais altos tornam os ativos americanos mais atraentes e costumam favorecer a valorização do dólar frente a outras moedas.

"A perspectiva de novas altas de juros pelo Fed fortaleceu o dólar ante as principais moedas e elevou os juros dos títulos americanos, o que reduz a atratividade relativa dos ativos de países emergentes", aponta Luíza Pinese, da XP.

Também pesa sobre o real o enfraquecimento dos preços de algumas das principais commodities exportadas pelo Brasil, como o petróleo e o minério de ferro.

Preços mais baixos desses produtos significam menor entrada de dólares na economia brasileira.

Em 2025, o petróleo foi o principal produto exportado pelo Brasil, enquanto o minério de ferro ficou em terceiro lugar, atrás da soja.

EPA/Shutterstock Também pesa sobre o real o enfraquecimento dos preços de algumas das principais commodities exportadas pelo Brasil, como o petróleo

No caso do petróleo, o preço do barril tipo Brent, que é referência no mercado internacional, iniciou a semana em queda na noite de domingo (22/11), chegando a ser negociado a US$ 89,36, em meio à sequência de altas nos volumes de petróleo bruto armazenados nos Estados Unidos.

Já a queda do minério de ferro vem se intensificando desde o terceiro trimestre de 2026, especialmente a partir de setembro, diante de uma combinação de enfraquecimento da demanda chinesa por aço e aumento da oferta mundial.

Outro fator citado pelos analistas e que ajuda a formar a tempestade que afeta o câmbio brasileiro é o aumento global da aversão ao risco.

Esse movimento ganha força especialmente em meio à incerteza no setor de tecnologia e a uma onda de vendas de ações de empesas do ramo, especialmente as ligadas à inteligência artificial.

"Em momentos de aumento da aversão ao risco, as moedas de países emergentes acabam por sofrer também", diz Antonio Madeira, da 4intelligence.

A pressão sobre o real também costuma se intensificar no fim do ano por razões sazonais, apontam os especialistas. Nesse período, empresas aumentam a demanda por dólares para remessas ao exterior, pagamento de dívidas e fechamento de posições financeiras.

Para tentar equilibrar um mercado considerado disfuncional, o Banco Central interveio -- primeiro por meio de leilão de linha e depois vendendo dólares diretamente no mercado à vista, operação que não ocorria desde dezembro de 2024.

Mas na avaliação dos economistas ouvidos pela BBC News Brasil, intervenções desse tipo até podem reduzir a volatilidade no curto prazo, mas dificilmente alteram a trajetória do câmbio quando os fundamentos econômicos continuam apontando para uma moeda brasileira mais fraca.

"Nosso Banco Central ele não atua para defender o nível ou para fazer pressão no sentido contrário na taxa, mas atua para manter o mercado funcional", diz Luiz Felipe Vital.

O que esperar daqui para frente

Por todos esses fatores, os economistas ouvidos pela BBC News Brasil avaliam que a aprovação do pacote fiscal do governo Lula dificilmente será suficiente para reverter, sozinha, a pressão sobre o câmbio.

Para Antonio Madeira, enquanto persistir a preocupação dos investidores com a trajetória a longo prazo das contas públicas, o prêmio de risco do país deve permanecer elevado, limitando uma recuperação mais forte do real mesmo em momentos de alívio nos mercados internacionais.

Segundo ele, a preocupação dos investidores não está restrita ao orçamento de 2027, mas à capacidade de o país conter o avanço das despesas obrigatórias nos próximos anos.

Luíza Pinese, da XP, ressalta que os indicadores de risco do Brasil já se aproximam dos níveis de episódios anteriores de estresse, o que deixa menos espaço para piora.

"A direção do câmbio dependerá sobretudo da credibilidade fiscal doméstica e da trajetória dos juros nos Estados Unidos", aponta.

Já Luis Felipe Vital, da Warren, tem uma visão mais otimista. Para o economista, a capacidade do governo de demonstrar compromisso com medidas adicionais de ajuste fiscal nos próximos meses é central.

Mas com tempo e uma contínua sinalização do governo sobre seu comprometimento com os gastos públicos, ainda que dentro das limitações políticas, pode haver uma retomada do real.

"O governo vai ter que trabalhar com uma sequência de medidas e com sinalizações até que o mercado entenda que existe um plano construtivo, que pode não atendê-lo na velocidade que gostaria, mas que vai fazer um ajuste nas contas que em algum momento vai se mostrar suficiente para manter uma estabilidade econômica", diz.

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