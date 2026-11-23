O dólar chegou nesta segunda-feira (23/11) à, reacendendo o alerta para brasileiros que planejam viajar ao exterior. Com a moeda americana pressionando o orçamento, férias e viagens de fim de ano podem ficar mais caras, desde a compra de passagens e hospedagem até despesas cotidianas, como alimentação, transporte, compras e passeios. Em um cenário de câmbio desfavorável, planejar não apenas o destino, mas também a maneira de levar e utilizar dinheiro fora do país, pode fazer diferença no bolso.

A preocupação com os gastos já aparece nas escolhas dos brasileiros. Segundo levantamento da Omio em parceria com a YouGov, 88% dos entrevistados no Brasil pretendem adotar medidas para controlar as despesas nas próximas férias, percentual acima da média global, de 78%. Entre as estratégias mencionadas está o planejamento antecipado dos gastos, citado por 29% dos participantes.

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A alta do dólar também influencia diretamente a escolha dos destinos. De acordo com o relatório Travel Trends 2027, do Skyscanner, 57% dos viajantes brasileiros já mudaram seus planos para aproveitar taxas de câmbio mais favoráveis. Com a moeda americana chegando a R$ 6, buscar alternativas para reduzir custos e aproveitar melhor o orçamento tornou-se ainda mais relevante.

Nesse contexto, além de pesquisar passagens, hospedagens e atrações, organizar a forma de pagar as despesas no exterior pode representar uma economia importante. As contas globais surgem como uma alternativa para movimentar recursos em outras moedas e reduzir custos com operações internacionais. Para Alec Howard, CEO da Ruvo, fintech de pagamentos internacionais, compreender o câmbio, os impostos e as tarifas cobradas é fundamental para evitar gastos desnecessários.

“O planejamento de uma viagem internacional não começa no aeroporto, mas na forma como o viajante organiza seu dinheiro. Nossa proposta é simplificar esse processo, oferecendo uma alternativa que dá mais controle ao brasileiro sobre seus recursos e permite aproveitar melhor o orçamento da viagem, sem surpresas no retorno”, afirma.

Economia, praticidade e previsibilidade

Entre os diferenciais da Ruvo está a ausência de cobrança de IOF nas compras presenciais e online realizadas com seu cartão internacional. Enquanto cartões internacionais tradicionais estão sujeitos à alíquota de 3,5% do imposto, a fintech oferece IOF zero. Para pessoas físicas, o único custo informado pela empresa para utilizar o cartão em compras é o spread de 0,5%, aplicado no momento da conversão de reais em dólares via Pix.

O modelo também permite maior previsibilidade dos gastos. O usuário consegue visualizar quanto vai pagar em cada etapa da operação, desde a conversão da moeda até a utilização do saldo no exterior. A conta pode ser abastecida instantaneamente via Pix, permitindo que o viajante escolha o momento mais conveniente para comprar dólares e organizar os recursos antes do embarque.

Outro diferencial é a funcionalidade Rendimento, que permite ao usuário fazer o saldo em dólar render até 4,3% ao ano, com liquidez imediata. Assim, o dinheiro reservado para a viagem pode continuar rendendo enquanto os preparativos não chegam ao fim. A proposta da Ruvo também inclui atendimento humanizado e recursos de segurança para oferecer mais tranquilidade nas operações internacionais.

Conta global ganha espaço no planejamento das viagens

A praticidade e a economia também fazem diferença na experiência de quem já incorporou as contas globais ao planejamento das viagens. É o caso de Shangle Ecila Silva, 28 anos, enfermeira de Ribeirão Preto (SP), que utiliza a conta global da Ruvo em viagens internacionais desde 2024. Nos últimos dois anos, passou por destinos como Miami, Austin, San Antonio, Madri, Santiago e, mais recentemente, Tóquio, Osaka e Kyoto, no Japão.

Antes de adotar a solução, ela pesquisava diferentes alternativas para realizar pagamentos no exterior, mas considerava pouco vantajosas as taxas praticadas por algumas instituições. A possibilidade de comprar moeda estrangeira antecipadamente, aproveitando cotações mais favoráveis, foi um dos fatores que pesaram na escolha.

“Para mim, os principais benefícios são a praticidade e a economia. Consigo me planejar, comprar moeda estrangeira na melhor cotação e organizar os gastos da viagem sem surpresas na fatura. Isso traz uma sensação de liberdade e autonomia”, conta.

Durante as viagens, Shangle utiliza tanto o cartão físico quanto pagamentos por aproximação com carteiras digitais, além de realizar saques em caixas eletrônicos. Segundo ela, a diferença nas condições de pagamento fica ainda mais perceptível em compras de maior valor. A experiência também faz com que recomende a conta global a amigos e conhecidos que planejam viajar para fora do Brasil.

Sobre a Ruvo

A Ruvo é uma fintech de pagamentos internacionais que conecta o ecossistema financeiro brasileiro e global integrando Pix, dólar e cartão Visa em uma única carteira digital não custodial. Aprovada pela aceleradora Y Combinator, a plataforma oferece uma conta global que permite receber, converter e movimentar recursos entre o Brasil e o exterior de forma instantânea, transparente e com taxas acessíveis. Além disso, disponibiliza um cartão internacional sem cobrança de IOF (0%) em compras presenciais e online, sendo uma solução para pequenas e médias empresas, profissionais e brasileiros que vivem, ganham ou investem além das fronteiras.

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