O dólar comercial opera cotado na faixa de R$ 5,95 a R$ 6,00. A moeda norte-americana tocou a marca de R$ 6,00 na máxima apurada durante o dia. Dois fatores centrais explicam essa pressão sobre o câmbio: a presença de incertezas fiscais no Brasil e a expectativa de fixação de juros mais altos nos Estados Unidos.

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Na prática, o patamar elevado da moeda estrangeira encarece viagens, compras internacionais e itens vinculados à cotação cambial ou aos índices inflacionários. O quadro financeiro também afeta as condições e o custo do crédito concedido, afetando diretamente a rentabilidade e o retorno obtido em aplicações financeiras.

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Impactos no consumo e nas finanças

As oscilações cambiais geram alterações na rotina financeira do consumidor em áreas específicas:

Viagens e compras no exterior: passagens aéreas, reservas em hotéis, aquisições em sites internacionais e despesas efetuadas com cartão sofrem encarecimento. Esses valores sobem ainda mais com o acréscimo de taxas de spreads e de tributos sobre o câmbio. A cotação do dólar turismo costuma registrar valores superiores aos observados no dólar comercial.

Preços no supermercado e no dia a dia: mercadorias importadas sofrem pressão para aumento. Produtos dependentes de matérias-primas, insumos ou commodities cotadas na divisa americana também tendem a ficar mais caros, categoria que engloba combustíveis, alimentos, itens eletrônicos e medicamentos.

Inflação e juros no Brasil: a transferência dos custos cambiais para os preços finais aos consumidores tem potencial para elevar o IPCA. Essa aceleração inflacionária tende a sustentar a taxa de juros básica em patamares altos por períodos longos, encarecendo contratações de empréstimos, acordos de financiamentos e compras parceladas.

Investimentos e renda: investidores com frações patrimoniais alocadas na moeda americana podem constatar ganhos nominais calculados em moeda nacional no momento da conversão. Negócios dependentes de importações ou detentores de compromissos financeiros atrelados a divisas internacionais enfrentam margens operacionais mais apertadas. Companhias focadas em exportação tendem a obter volumes maiores de faturamento convertidos em reais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima