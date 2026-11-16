Pix faz 6 anos com 154 milhões de usuários e 1 bilhão de chaves

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Pix completa seis anos nesta segunda-feira (16), com 154 milhões de usuários pessoas físicas e 14 milhões de empresas ativas.



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Criado pelo Banco Central em 2020, o sistema ultrapassou a marca de 1 bilhão de chaves cadastradas em 2026 e se tornou parte da rotina de pagamentos de brasileiros e empresas.

O crescimento também aparece no volume de operações. Em 2025, foram quase 80 bilhões de transações que movimentaram mais de R$ 35 trilhões, uma alta de 25,7% em relação ao ano anterior. Até outubro deste ano, já haviam sido realizadas 76 bilhões de operações. O recorde diário foi registrado em 6 de novembro, com 319,7 milhões de transações.

O BC atualiza constantemente as regras do sistema de pagamentos, como no rastreamento de recursos transferidos em golpes por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Outras normas foram regulamentadas e começam a valer em 2027, entre elas a exigência de autorização prévia para ofertas de crédito durante uma transação Pix.

Veja abaixo quais regras estão a caminho e o que o Banco Central ainda estuda para o sistema.

O que vai mudar em breve no Pix?

Pix no crédito

A partir de 1º de julho de 2027, as instituições financeiras terão de seguir algumas regras para oferecer crédito durante a iniciação de uma transação Pix.

A modalidade permite fazer um pagamento mesmo sem saldo suficiente na conta, usando uma operação de crédito, como um empréstimo ou o limite do cartão. O recebedor recebe imediatamente o valor integral.

Pelas novas regras, o banco só poderá apresentar a oferta se o cliente tiver autorizado previamente o recebimento desse tipo de proposta. A autorização deverá ser feita com pelo menos 24 horas de antecedência e poderá ser cancelada a qualquer momento.

A instituição não será obrigada a oferecer a modalidade. A regra também proíbe crédito em valor superior ao da transação, em Pix agendado e em operações de saque ou troco.

Pix automático em contas-salário



Também a partir de 1º de julho de do ano que vem, o Pix Automático poderá ser utilizado para pagamentos recorrentes a partir de contas-salário.

A modalidade permite autorizar uma única vez o pagamento periódico de contas, assinaturas e mensalidades. Depois da autorização, os débitos são feitos automaticamente nas datas combinadas, sem que o cliente precise confirmar cada operação.

A mudança amplia as possibilidades de uso desse tipo de conta, mas ainda não libera o recebimento ou pagamento de outros Pix em contas-salário.

Cobrança híbrida



A cobrança híbrida reúne, no mesmo documento, o código de barras de um boleto e um QR Code para pagamento via Pix. A solução já é utilizada no mercado, mas passará a ter regras no sistema do Banco Central a partir de 1º de fevereiro.

A regulamentação busca evitar que uma mesma cobrança seja paga duas vezes. Se o consumidor quitar o boleto, por exemplo, o Pix Cobrança correspondente deverá ser cancelado, e vice-versa.

A oferta da funcionalidade será facultativa para as instituições. A regra também estabelece procedimentos para impedir a liquidação de uma cobrança quando o boleto já tiver sido pago ou estiver vinculado a determinadas operações financeiras.

Regras de segurança



A partir de 1º de março de 2027, os aplicativos das instituições financeiras deverão adotar uma jornada mais clara para a contestação de transações pelo MED. A atualização prevê orientações mais detalhadas ao usuário durante o pedido de devolução e reforça as informações apresentadas pelas instituições.

O BC também determinou que os comprovantes de pagamento do Pix não tragam publicidade, ofertas comerciais ou links que não tenham relação com a transação. A medida busca evitar que o documento seja usado como meio para disseminar links fraudulentos.

Outra mudança, prevista para 1º de fevereiro, trata das marcações de suspeita de fraude associadas a chaves e contas. As instituições deverão comunicar o usuário quando houver uma marcação, oferecer canais para esclarecimento e permitir pedidos de revisão. O banco terá até sete dias para responder a uma solicitação desse tipo.

O que o BC ainda estuda para o Pix?



Pix internacional

O Banco Central ainda não lançou uma modalidade oficial de Pix internacional nem definiu regras para uma rede própria de pagamentos no exterior. Algumas empresas privadas, porém, já oferecem soluções que permitem operações transfronteiriças associadas ao Pix.

O BC estuda conectar o sistema brasileiro a plataformas estrangeiras de pagamentos instantâneos, por meio de acordos bilaterais ou de estruturas multilaterais. Entre as possibilidades em análise está a conexão com o sistema europeu Target Instant Payment Settlement (TIPS).

Pix sem internet

O BC trabalha no desenvolvimento de uma versão do Pix por aproximação que funcione sem conexão à internet. A proposta é permitir pagamentos por NFC em celulares, cartões com chip, etiquetas e dispositivos vestíveis, como relógios inteligentes.

A funcionalidade continua em desenvolvimento e não tem data definida para lançamento.

Pix garantia

O BC trabalha em uma ferramenta que permitirá a empresas e estabelecimentos comerciais usar recebíveis futuros do Pix como garantia em operações de crédito. A ideia é facilitar o acesso a empréstimos, especialmente para negócios que recebem uma parcela relevante de suas vendas pelo sistema.

Pix duplicatas

Outra possibilidade em estudo é permitir a liquidação de duplicatas escriturais por QR Code. A medida aproximaria o sistema de pagamentos do mercado de crédito e de recebíveis empresariais.

Pix automático parcial



O BC estuda ampliar as possibilidades do Pix Automático, com recursos como pagamento parcial de cobranças, alteração das regras de recorrência e uso da modalidade em situações sem periodicidade previamente definida.

O que o Pix já permite fazer?

Pix tradicional



É a modalidade mais conhecida: permite transferir dinheiro entre contas em poucos segundos, a qualquer hora e dia da semana, inclusive feriados. A operação pode ser feita por chave Pix, dados bancários, QR Code ou Pix Copia e Cola.

Para pessoas físicas, o uso é gratuito. O dinheiro pode sair de conta-corrente, poupança ou conta de pagamento pré-paga.

Pix por aproximação



Lançada em fevereiro do ano passado, a modalidade permite pagar encostando o celular ou relógio digital em uma maquininha compatível, sem precisar abrir o aplicativo do banco ou ler um QR Code. O pagamento é confirmado no próprio aparelho, geralmente por senha ou biometria.

Desde outubro, deixou de existir o teto de R$ 500 por transação para pagamentos feitos por aproximação. As instituições financeiras ainda podem estabelecer valores máximos para seus clientes, considerando o perfil de risco e o comportamento de cada usuário.

O recurso está disponível para aparelhos Android, mas ainda não funciona nos iPhones. A restrição está relacionada ao acesso à tecnologia NFC, usada para pagamentos por aproximação, que a Apple mantém sob controle. O Cade deve transformar em processo administrativo a investigação sobre as restrições da empresa ao acesso de terceiros à tecnologia nos aparelhos.

Pix cobrança

É uma ferramenta para empresas e prestadores de serviço receberem pagamentos por meio de QR Code ou código Pix Copia e Cola. Pode ser usada tanto para cobranças imediatas, em lojas físicas e no comércio eletrônico, quanto para pagamentos com vencimento em uma data futura.

O Pix Cobrança também pode ser usado em boletos, por meio de um QR Code impresso no documento.

Pix agendado

O Pix Agendado permite programar uma transferência para uma data futura. Na modalidade recorrente, o usuário pode programar pagamentos que se repetem com valor fixo, como o envio mensal de dinheiro a familiares ou o pagamento por serviços contratados diretamente.

Pix automático



O Pix Automático é voltado a cobranças periódicas feitas por empresas, como contas de água e luz, assinaturas e mensalidades. O cliente autoriza previamente os débitos, que passam a ser feitos automaticamente nas datas combinadas.

Pix saque

O Pix Saque permite retirar dinheiro em espécie em estabelecimentos comerciais, lotéricas ou caixas eletrônicos que ofereçam o serviço.

Pix troco

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No Pix Troco, o cliente faz uma compra e recebe parte do valor em dinheiro. Assim como o Pix Saque, o usuário faz um Pix para o estabelecimento que oferece o serviço. A adesão é opcional para os comerciantes.