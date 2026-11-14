BC aprova compra de banco pelo Nubank, que passará a ter licença bancária

PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) - O Nubank anunciou nesta sexta-feira (13/11) que o Banco Central aprovou a compra do Banco Porto Real de Investimentos. Com a aquisição, o banco digital terá licença bancária no Brasil, cumprindo a legislação que rege o uso da nomenclatura "banco" pelas instituições financeiras.

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Com a aprovação do BC, a operação será concluída nos próximos dias, afirmou o Nubank, que havia anunciado a compra do Porto Real em julho. A licença se somará às três com as quais o banco já opera no país: Instituição de Pagamento, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (Financeira) e Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM), afirmou a companhia.

"A inclusão da nova licença no conglomerado prudencial da Nu Pagamentos S.A. não impõe exigências adicionais de capital ou de liquidez", afirmou o Nubank em comunicado à imprensa.

Porto Real: histórico e perfil

O banco adquirido leva o nome de sua cidade sede. Fundado em 1992 em Porto Real (RJ), a instituição atua na concessão de crédito a clientes de atacado, ou seja, empréstimos a grandes empresas.

Segundo dados informados pela instituição e disponibilizados pelo BC, em março o Porto Real tinha R$ 32,1 milhões em ativos e apenas R$ 727 mil em passivos, gerando um patrimônio líquido de R$ 31,4 milhões.

Já a carteira de crédito do banco somava R$ 9,78 milhões no primeiro trimestre. A maior parte está em linhas de capital de giro – empréstimos de curto prazo para compor o caixa.

A instituição é da família Tarquinio Monteiro da Costa, dona da extinta Companhia Fluminense de Refrigerantes, empresa que engarrafava a Coca-Cola no Brasil até ser adquirida pelo grupo mexicano Femsa, em 2013, por US$ 448 milhões à época.

Além do Banco Porto Real, a família segue em outros negócios, especialmente no setor imobiliário.

Em março deste ano, o Nubank filiou-se à Federação Brasileira de Bancos (Febraban), antecipando o movimento.

Maior mercado do Nubank

O Brasil é o principal mercado do Nubank, que iniciou este ano sua operação nos Estados Unidos. No país-sede, a companhia está perto de 120 milhões de clientes. Na Colômbia, são mais de 5 milhões e no México, mais de 16 milhões. No total, o banco somou 142,6 milhões de clientes globalmente, alta anual de 12%.

O Nubank teve um lucro líquido de US$ 1,1 bilhão (R$ 5,7 bilhões) no terceiro trimestre deste ano, divulgou o banco nesta quinta-feira (12), em meio a um crescimento nos empréstimos e nos cartões de crédito do banco.

O resultado é 31% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, e 5% acima do trimestre anterior.

RAIO-X | NUBANK

Fundação: 2013

Lucro líquido no 3º tri: US$ 1,1 bilhão

Clientes (global): 143 milhões

Funcionários: mais de 9.500

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