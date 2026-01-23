Nubank não vai fechar: empresa desmente boatos e tranquiliza clientes

Boatos sobre o fechamento ou falência do Nubank voltaram a circular em redes sociais e aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, causando preocupação entre os clientes. A empresa, no entanto, já desmentiu as informações e garantiu que suas operações seguem normalmente e com solidez financeira.

As fake news, que aparecem de forma recorrente, se aproveitam de mudanças no cenário financeiro para gerar pânico, como a liquidação do Will Bank.

A preocupação levou o termo Nubank para o alto das buscas do Google. Segundo o Google Trends, que monitora as pesquisas no site, o termo teve um aumento de 600% nas procuras nesta sexta-feira (23/01).

Diante dos boatos, a empresa se pronunciou e mensagem principal é clara: não, o Nubank não vai fechar. A instituição financeira opera normalmente e segue em plena expansão de suas atividades no Brasil e no exterior.



“Notícias sobre o encerramento de atividades de outras instituições não impactam em nada as operações do Nubank, que seguem normalmente", escreveu a instituição, em seu site oficial.

Qual a origem do boato sobre o Nubank?

A mais recente onda de desinformação está ligada a uma nova regra do Banco Central (BC). A norma restringe o uso do termo em inglês “bank” no nome de empresas que não possuem uma licença bancária completa. O Nubank, atualmente, opera sob a licença de Instituição de Pagamento.

Essa mudança regulatória, contudo, não representa nenhum risco para a fintech. A própria empresa já informou que pretende solicitar a licença de banco ao BC até 2026, um movimento natural em seu processo de crescimento. A adequação às regras do mercado faz parte da evolução do negócio.

Outro fator que alimenta os boatos é o encerramento de atividades de outras fintechs menores, como o Will Bank, ligado ao Banco Master. Mas essas situações não têm qualquer relação com a saúde financeira do Nubank.

Para os clientes, a segurança do dinheiro depositado também é um ponto importante. Os valores mantidos na conta do Nubank com a função RDB (Recibo de Depósito Bancário) ativada contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até o limite de R$ 250 mil por CPF.

