Assine
overlay
Início Economia
ACORDO

Nubank compra Porto Real para manter "bank" no nome após regra do BC

Aquisição garante licença bancária exigida pelo Banco Central para o uso da palavra "bank" e não altera produtos ou serviços para os 115 milhões de clientes da fintech no Brasil

Publicidade
Carregando...
ML
Mannu Leones
ML
Mannu Leones
Repórter
21/07/2026 23:54

compartilhe

SIGA
×
15º lugar: Nubank - Instituição financeira e de pagamentos 100% digital - Ativo total em 2024: R$ 103,9 bilhões.
15º lugar: Nubank - Instituição financeira e de pagamentos 100% digital - Ativo total em 2024: R$ 103,9 bilhões. crédito: Divulgação/Nubank

O Nubank fechou um acordo para a compra do Banco Porto Real de Investimentos. O objetivo da empresa é adquirir a licença bancária da instituição para poder manter a palavra “bank” no nome. O movimento da instituição acontece porque, em novembro de 2025, o Banco Central (BC) proibiu fintechs sem licença bancária de utilizarem termos como “bank”, banco e similares.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O valor da negociação não foi divulgado. De acordo com o Nubank, o acordo não determina exigências de capital ou liquidez. Além disso, a empresa garante que a decisão não afetará os clientes de forma alguma.

Leia Mais

 

“Para os 115 milhões de clientes do Nubank no Brasil, nada muda: o aplicativo, os produtos, os serviços, a marca e o nome da instituição permanecem os mesmos”, afirma a fintech. O Banco Porto Real de Investimentos pertence à família Tarquinio Monteiro da Costa e foi fundado em 1992.

Segundo dados do BC, os números mais recentes do Porto Real Investimentos, de março deste ano, revelam que a instituição tinha R$ 32,1 milhões em ativos e R$ 727 mil em passivos, o que representa um patrimônio líquido de R$ 31,4 milhões. Na mesma época, a carteira de crédito do banco somava R$ 9,78 milhões, com sua maior parte voltada a linhas de capital de giro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do Banco Porto Real, a família Tarquinio Monteiro possui empresas no setor imobiliário e já foi dona de uma companhia de refrigerantes responsável por engarrafar a Coca-Cola, a Companhia Fluminense de Refrigerantes. A companhia foi vendida por R$ 448 milhões em 2013.

Tópicos relacionados:

banco compra fintechs nubank porto-real

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay