Maiores empresas do Brasil: conheça as 20 gigantes para investir

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O mercado de capitais brasileiro reúne algumas das maiores empresas da América Latina. Essas companhias, que movimentam bilhões de reais anualmente, possuem operações em diversos países e são fundamentais para a economia nacional.

O Ranking de Ações de Maiores Valor de Mercado, da B3, reúne gigantes de setores como petróleo, mineração, bancos e energia. A lista considera apenas companhias de capital aberto que divulgam seus resultados periodicamente.

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1. Petrobras

A Petrobras (PETR4) ocupa a primeira posição entre as maiores empresas do Brasil em 2026. Fundada em 1953, a estatal atua de forma integrada em toda a cadeia de petróleo, com exploração, produção, refino, transporte e comercialização de petróleo, derivados e gás natural.

Grande parte da produção da companhia ocorre no pré-sal. A Petrobras é uma das maiores produtoras de energia do mundo e busca ampliar seus investimentos em transição energética, com foco em biocombustíveis e energia renovável.

Fatores que mantêm seu valor de mercado incluem:

forte geração de caixa;

alta produção de petróleo;

posição relevante no mercado global de energia;

pagamento frequente de dividendos aos acionistas.

2. Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco (ITUB4) é o maior banco privado da América Latina. Criado a partir da fusão entre o Banco Itaú e o Unibanco, o conglomerado atua em diversas áreas do sistema financeiro, como crédito, gestão de investimentos, cartões e seguros.

O banco investiu fortemente em transformação digital para ampliar seus serviços online e possui operações em países como Argentina, Chile, Colômbia e Paraguai. A instituição financeira também se destaca pela forte geração de lucro recorrente, mesmo em períodos de instabilidade econômica.

3. Vale

A Vale (VALE3) é uma das maiores mineradoras do mundo. Fundada em 1942 e privatizada na década de 1990, grande parte de sua receita vem da exportação de minério de ferro para países como China, Japão e Coreia do Sul.

A empresa também produz outros minerais importantes, como níquel, cobre, manganês e carvão. Recentemente, a Vale tem buscado expandir sua presença no mercado de minerais estratégicos para a transição energética, como o níquel, usado em baterias de veículos elétricos.

4. BTG Pactual

O BTG Pactual (BPAC11) é um dos maiores bancos de investimento da América Latina, especializado em serviços para grandes empresas, investidores institucionais e clientes de alta renda. Fundado nos anos 1980, atua em gestão de ativos, corretagem e crédito corporativo.

Diferente de bancos comerciais, grande parte de sua receita vem de serviços como fusões e aquisições e ofertas públicas de ações. Nos últimos anos, o BTG também ampliou sua atuação no mercado digital com plataformas de investimento para o público geral.

5. Ambev

A Ambev (ABEV3) é uma das maiores empresas de bebidas do mundo e faz parte do grupo global AB InBev. No Brasil, é responsável por marcas populares como Skol, Brahma, Antarctica, Stella Artois e Budweiser.

A companhia possui forte presença em outros países da América Latina e investe em inovação, lançando cervejas premium, bebidas prontas para consumo e produtos com baixo teor alcoólico ou sem álcool para acompanhar as mudanças no comportamento dos consumidores.

Confira as demais empresas da lista

6. Weg

7. Bradesco

8. Axia Energia

9. Itaúsa

10. Banco do Brasil

11. Vivo

12. Santander Brasil

13. Sabesp

14. B3

15. Rede D'Or

16. Suzano

BB Seguridade

Copel

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