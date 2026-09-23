Bruno Avelar: como o empresário mineiro lucrou milhões com networking de luxo

O empresário mineiro Bruno Avelar, de 41 anos, que morreu em um acidente de helicóptero em Santa Catarina, construiu um império ao transformar o networking em um negócio de luxo. Ele se tornou uma referência ao criar eventos exclusivos para conectar pessoas a uma seleta rede de empresários e influentes, revelando o potencial de um mercado que hoje movimenta centenas de milhões no Brasil.

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Como funcionava o negócio de networking de Avelar?

O modelo de negócio de Bruno Avelar se baseava na criação de ambientes controlados para facilitar conexões estratégicas. A proposta era oferecer um atalho para que clientes pudessem acessar, em um único evento, figuras importantes de diversos setores, que de outra forma levariam anos para conhecer.

Suas principais frentes de atuação incluíam:

Eventos premium: jantares, viagens e encontros em locais de luxo com listas de convidados cuidadosamente selecionadas.

Clubes de negócios: grupos fechados com anuidades que davam acesso contínuo à rede de contatos e a eventos periódicos.

Mentorias individuais: sessões de consultoria para empresários que buscavam expandir seu capital social e fechar negócios.

Qual o valor cobrado pelos eventos de Bruno Avelar?

O acesso aos eventos mais exclusivos organizados por Bruno Avelar podia custar milhares de reais por participante. Esse valor garantia não apenas a presença no encontro, mas também a promessa de interações diretas com um círculo restrito de empresários de grande porte, investidores e personalidades.

Os pacotes variavam conforme o formato e a exclusividade do evento. Havia também opções de assinaturas anuais para clubes de negócios, com custos que podiam superar os seis dígitos, dependendo do nível de acesso e dos benefícios oferecidos aos membros.

O tamanho do mercado de networking no Brasil

O modelo de negócios explorado por Avelar está inserido em um setor em plena expansão. O mercado de networking profissional no Brasil, que engloba desde eventos corporativos e feiras até clubes de assinatura e plataformas digitais, movimenta aproximadamente R$ 800 milhões por ano.

Esse crescimento reflete uma mudança na percepção sobre o valor das redes de contato. O chamado capital social deixou de ser visto apenas como uma habilidade interpessoal e se consolidou como um ativo estratégico para empresas e profissionais que buscam crescimento acelerado.

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Detalhes sobre o acidente aéreo

Bruno Avelar foi uma das cinco vítimas fatais da queda de um helicóptero em uma área de mata fechada na serra de Santa Catarina. Entre os ocupantes da aeronave também estava o cantor Rick, da dupla sertaneja Rick & Renner. Os destroços foram localizados por equipes de resgate após horas de busca e não houve sobreviventes. As causas do acidente ainda são investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).