Clarity Act travado no Senado dos EUA: instabilidade domina mercado cripto global

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A votação no Senado dos Estados Unidos que barrou o avanço de um importante marco regulatório para criptomoedas gerou uma onda de instabilidade no mercado financeiro global. A falta de acordo entre senadores republicanos e democratas, ocorrida nesta semana em Washington, na terça-feira (15/9), impediu a criação de regras claras para o setor, provocando uma reação imediata de investidores e das principais corretoras de ativos digitais.

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O impasse travou a definição do Clarity Act (Digital Asset Market Clarity Act), projeto de lei que era aguardado por todo o ecossistema de moedas digitais. A proposta buscava estabelecer diretrizes sobre como as corretoras devem operar, quais ativos podem ser considerados valores mobiliários e como proteger os consumidores. Sem um consenso, o futuro do setor no país permanece incerto.

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O que significa a rejeição da lei de criptomoedas?

A rejeição da proposta de lei significa que o mercado de criptoativos nos Estados Unidos continuará operando sem regras federais unificadas. Essa ausência de um marco regulatório claro aumenta a incerteza para investidores, empresas e consumidores, adiando a segurança jurídica esperada pelo setor.

O principal ponto de discórdia foi a divergência sobre o nível de controle governamental. Enquanto os democratas defendiam regras mais rígidas para proteger os investidores de fraudes e da volatilidade do mercado, os republicanos argumentavam que uma regulamentação excessiva poderia sufocar a inovação e afastar empresas do país. Democratas também expressaram preocupações com a adequação das regras de ética propostas para lidar com potenciais conflitos de interesse no setor. A votação processual resultou em 49 votos a favor e 50 contra, ficando aquém dos 60 votos necessários para que o projeto avançasse.

Como a decisão afeta o preço do Bitcoin e outras moedas?

A notícia da votação fracassada causou uma queda imediata nos preços das principais moedas digitais. O Bitcoin recuou entre 3,7% e 5,3%, chegando a operar abaixo de US$ 76.000, enquanto o Ethereum caiu cerca de 5%, aproximando-se de US$ 2.400. A volatilidade aumentou porque a falta de regras claras é vista pelos investidores como um risco significativo para a estabilidade e o crescimento do mercado.

Grandes corretoras de criptomoedas, conhecidas como exchanges, expressaram publicamente sua preocupação. O clima de insegurança jurídica impacta diretamente as decisões de investimento e a expansão das operações dessas companhias, que aguardavam um cenário mais previsível para planejar seus próximos passos.

Qual o futuro da regulação de criptoativos nos EUA?

Sem um consenso para uma lei abrangente, o caminho para a regulação de criptomoedas nos Estados Unidos se torna mais fragmentado. Analistas do setor apontam para alguns cenários possíveis nos próximos meses.