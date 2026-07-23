EUA vão sobretaxar Brasil em 12,5% após investigação sobre trabalho forçado

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (23/7) que vai adicionar nova taxação a produtos brasileiros, desta vez de 12,5%, sob a alegação de que o país falha em combater práticas de trabalho escravo na importação de produtos.

A medida passa a valer a partir desta sexta-feira (24/7) e se soma ao tarifaço de 25% imposto que começou a contar na última quarta-feira (22/7), após investigação específica contra o Brasil em que os EUA apontam supostas desvantagens competitivas com o país.

O Brasil não é o único atingido. Ao total, 60 países são alvos das tarifas. Alguns, como Argentina, Canadá, México e Reino Unido vão sofrer com 10%, enquanto a maioria, 12,5%.

Trabalho forçado

Os EUA argumentam que os países atingidos "falham em impor e efetivar uma proibição à importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado".

No caso brasileiro, cinco produtos importados são alvo de acusação de terem sido desenvolvidos com mão de obra forçada entre 2021 e 2025: alumínio, algodão, eletrônicos, baterias de lítio e tabaco.

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Ainda não foram especificados os produtos que constarão entre os sobretaxados.

