O que faz o preço do Bitcoin subir ou descer? Entenda os fatores

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O preço do Bitcoin, a criptomoeda mais popular do mundo, é conhecido por sua alta e baixa constantes. Essa volatilidade não acontece por acaso e é o resultado de uma combinação de fatores que vão desde a percepção dos investidores até eventos econômicos globais. Entender essas forças é fundamental para quem acompanha o mercado de criptoativos.

Como a oferta e a demanda afetam o Bitcoin?

A cotação do Bitcoin é diretamente influenciada pela lei da oferta e da demanda. A oferta da criptomoeda é limitada e programada para ter um máximo de 21 milhões de unidades. Em meados de 2026, com mais de 95% do total já minerado, a escassez se torna um fator cada vez mais relevante. Quando a procura por parte de investidores e empresas aumenta, e a oferta disponível para venda diminui, o preço tende a subir.

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O oposto também ocorre. Se um grande número de detentores decide vender seus ativos digitais ao mesmo tempo, a oferta no mercado aumenta subitamente, o que pode levar a uma queda brusca no valor. Esse equilíbrio é o princípio mais básico que rege o valor do Bitcoin no dia a dia.

Qual o impacto das decisões de governos no preço?

A regulamentação por parte de governos e órgãos financeiros globais tem um peso significativo na cotação da criptomoeda. Anúncios sobre novas regras, impostos ou até mesmo a proibição de negociações em um país podem gerar incerteza e medo, levando investidores a venderem suas posições e, consequentemente, derrubando o preço.

Por outro lado, notícias positivas — como aconteceu com a aprovação dos primeiros ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos em 2024, ou com a adoção do Bitcoin como moeda legal por países como El Salvador — demonstram como a validação institucional aumenta a confiança no ativo. Esse tipo de validação institucional, quando ocorre, impulsiona a demanda e tende a fazer o valor subir.

De que forma notícias e redes sociais influenciam a cotação?

O sentimento do mercado, muitas vezes moldado pela cobertura da mídia e por discussões em redes sociais, causa flutuações rápidas no preço. Notícias sobre falhas de segurança em corretoras ou críticas de figuras influentes podem gerar pânico. Comentários de personalidades do mundo dos negócios podem provocar euforia e um rápido aumento na compra.

Quais outros fatores movimentam o valor do Bitcoin?

Além dos pontos já mencionados, o cenário macroeconômico global também desempenha um papel crucial. Diversos elementos podem aumentar ou diminuir o interesse por ativos de risco como o Bitcoin. Entre os principais, destacam-se:

Taxas de juros: quando os juros de investimentos tradicionais, considerados mais seguros, sobem, o apelo por ativos voláteis como o Bitcoin pode diminuir;

Inflação: em cenários de alta inflacionária, alguns investidores buscam o Bitcoin como uma forma de reserva de valor para proteger seu patrimônio da desvalorização das moedas fiduciárias;

Inovações tecnológicas: atualizações na própria rede do Bitcoin ou o desenvolvimento de soluções de segunda camada, como a Lightning Network, podem impactar a percepção de valor, usabilidade e segurança da moeda;

Custo de mineração: a energia e o poder computacional necessários para criar novos Bitcoins representam um custo real. Mudanças nesse custo podem influenciar o preço mínimo pelo qual os mineradores estão dispostos a vender suas moedas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.