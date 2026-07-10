Empréstimo com garantia do 13º salário vale a pena? Entenda os riscos

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A oferta de empréstimo com garantia no décimo terceiro salário é uma solução de crédito comum oferecida por bancos a trabalhadores. É importante notar que, para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o pagamento oficial do benefício em 2026 já foi antecipado pelo governo e creditado entre abril e junho. Ainda assim, a operação oferecida por instituições financeiras funciona como um empréstimo que usa a gratificação natalina como garantia, o que exige cautela.

Entender a proposta é o primeiro passo para não cair em uma armadilha financeira. Ao contratar a antecipação, o cliente recebe o valor do benefício de forma adiantada, mas com o desconto de juros. Quando o empregador ou o governo depositar o décimo terceiro, o montante será automaticamente transferido para o banco para quitar o empréstimo.

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O que é a antecipação do décimo terceiro?

É fundamental diferenciar a linha de crédito bancária da antecipação governamental. A oferta dos bancos é um empréstimo pessoal. Nela, a instituição financeira adianta o valor correspondente à sua gratificação natalina e, em troca, cobra taxas de juros sobre o montante. O pagamento da dívida ocorre quando o benefício é efetivamente pago. Já a antecipação do governo, como a que ocorreu para beneficiários do INSS em 2026, é o adiantamento do calendário de pagamento do benefício, sem custos extras para o segurado.

Quais os principais riscos envolvidos?

A decisão de adiantar o benefício via empréstimo precisa ser bem avaliada, pois envolve custos e comprometimento da renda futura. O principal ponto de atenção é que você não terá esse dinheiro extra no final do ano, período em que as despesas geralmente aumentam. Veja os principais riscos:

Taxas de juros: Embora possam ser menores que as do cheque especial ou rotativo do cartão, os juros podem transformar o adiantamento em uma dívida cara. É fundamental conhecer o Custo Efetivo Total (CET) da operação.

Renda comprometida: O valor que seria usado para despesas de fim de ano, como presentes e viagens, ou para iniciar o ano novo com mais folga, já estará comprometido com a quitação do empréstimo.

Cenário de demissão: Para trabalhadores da iniciativa privada (CLT), caso a demissão ocorra antes de receber o décimo terceiro, a dívida com o banco permanece. A forma de quitação deverá ser negociada diretamente com a instituição financeira, muitas vezes em condições menos favoráveis.

Quando a antecipação do 13º pode ser vantajosa?

Apesar dos riscos, existem situações específicas em que o empréstimo de antecipação pode ser uma estratégia financeira inteligente. A principal delas é para quitar dívidas com juros mais altos. Se você está no cheque especial ou no rotativo do cartão de crédito, cujas taxas são muito elevadas, trocar essa dívida cara por uma mais barata, como a do adiantamento, pode gerar economia. Outro cenário é o de uma emergência financeira inadiável, quando não há outras fontes de recurso disponíveis.

Como saber se a antecipação vale a pena?

Para tomar a melhor decisão, é preciso fazer as contas. Siga um passo a passo simples para analisar a proposta do seu banco:

Peça ao banco o Custo Efetivo Total (CET) da operação. O CET inclui não apenas os juros, mas todas as taxas e encargos envolvidos. Compare o CET da antecipação com as taxas de juros de outras dívidas que você possui. Se o CET for menor, a troca pode ser benéfica. Avalie a urgência do dinheiro. Pergunte a si mesmo se a necessidade é imediata ou se é possível esperar pelo pagamento regular do benefício. Considere outras opções de crédito, como o empréstimo consignado tradicional, que costuma ter uma das menores taxas do mercado e pode ser uma alternativa mais barata. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.