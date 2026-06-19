Crédito consignado vale a pena? Veja os prós, contras e cuidados

O crédito consignado, com suas parcelas descontadas diretamente do salário ou benefício, se tornou uma das opções de empréstimo mais populares no Brasil. A promessa de juros mais baixos em comparação com o cheque especial ou o rotativo do cartão de crédito atrai milhões de aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos. No entanto, o que parece uma solução fácil para organizar as finanças pode rapidamente se transformar em uma armadilha de longo prazo.

A principal razão para as taxas de juros serem mais atrativas é a garantia de pagamento que o banco tem, já que o valor é deduzido antes mesmo de o dinheiro chegar à conta do contratante, o que reduz o risco de inadimplência. Em 2026, por exemplo, o teto de juros para empréstimos consignados do INSS foi fixado em 1,85% ao mês, um valor consideravelmente menor que outras modalidades. A facilidade na aprovação, muitas vezes dispensando a consulta a órgãos de proteção ao crédito, também contribui para a sua popularidade.

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Vantagens do crédito consignado

Entender os benefícios é o primeiro passo para uma decisão consciente. A modalidade oferece pontos que podem ser úteis em situações de emergência ou para a troca de uma dívida mais cara por uma mais barata.

juros reduzidos: as taxas são significativamente menores do que as de outras linhas de crédito pessoal disponíveis no mercado.

prazos estendidos: o pagamento pode ser parcelado em vários anos, o que resulta em parcelas mensais de menor valor.

liberação rápida: após a aprovação, o dinheiro costuma ser depositado na conta em poucos dias.

Riscos e desvantagens

O maior perigo do crédito consignado é o comprometimento da renda por um longo período. Por lei, há um limite de quanto da sua renda pode ser comprometido, conhecido como margem consignável. Ainda assim, como as parcelas são fixas e automáticas, seu salário ou benefício líquido será menor por meses ou até anos, o que exige um planejamento financeiro rigoroso para não passar por apertos.

Outro ponto de atenção é a dificuldade para quitar a dívida antecipadamente ou renegociar o contrato. Além disso, o assédio de bancos e financeiras, com ofertas insistentes por telefone e mensagens, pode levar a uma contratação por impulso, sem a devida análise da real necessidade do empréstimo.

Cuidados essenciais antes de contratar

Para evitar que o consignado se torne um problema, algumas precauções são fundamentais. A expansão de ofertas por diversas instituições financeiras exige ainda mais atenção do consumidor.

compare o Custo Efetivo Total (CET): não olhe apenas a taxa de juros nominal. O CET inclui todos os encargos, seguros e taxas administrativas, mostrando o custo real do empréstimo. Pesquise em diferentes instituições, pois as taxas dentro do próprio consignado podem variar — em 2026, por exemplo, elas flutuam entre 1,47% e o teto de 1,85% ao mês.

avalie a necessidade: pergunte-se se o empréstimo é realmente indispensável. Evite contratar para cobrir gastos supérfluos.

planeje o orçamento: certifique-se de que a parcela cabe no seu orçamento mensal sem comprometer despesas essenciais como aluguel, alimentação e saúde.

desconfie de propostas milagrosas: nunca forneça dados pessoais ou senhas por telefone e desconfie de ofertas com vantagens muito fora da realidade do mercado. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.