Crédito consignado: 5 cuidados essenciais antes de contratar o seu

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O crédito consignado, com suas taxas de juros mais baixas, se tornou uma opção bastante procurada por aposentados, pensionistas e servidores públicos. Com as mudanças implementadas em maio de 2026 para beneficiários do INSS, como a validação obrigatória por biometria facial exigida pela Lei nº 15.327/2026, a segurança da operação aumentou. No entanto, a contratação exige atenção para evitar que a solução se transforme em um problema financeiro.

A modalidade funciona com o desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento ou benefício, o que reduz o risco de inadimplência para os bancos e, consequentemente, permite juros menores. Mesmo assim, é fundamental adotar alguns cuidados para garantir um bom negócio e se proteger de golpes.

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Compare as taxas de juros

Embora sejam mais baixas que as de outras linhas de crédito, as taxas do consignado variam muito entre as instituições financeiras. Antes de fechar negócio, pesquise em diferentes bancos. O Banco Central disponibiliza uma ferramenta online que permite comparar o Custo Efetivo Total (CET) cobrado por cada um, ajudando a encontrar a oferta mais vantajosa.

Desconfie de propostas milagrosas

Seja cético com contatos não solicitados que oferecem condições extraordinárias. Lembre-se que, com a nova legislação, a contratação por telefone foi proibida, tornando ofertas feitas por este meio automaticamente suspeitas. Golpistas costumam prometer a portabilidade do empréstimo com "troco" ou a redução de parcelas de forma suspeita. Nunca compartilhe senhas, dados pessoais ou fotos de documentos com desconhecidos.

Leia todo o contrato

A pressa pode custar caro. Antes de assinar qualquer documento, leia todas as cláusulas com calma. Verifique o valor total do empréstimo, o prazo de pagamento, a taxa de juros mensal e anual, e principalmente o Custo Efetivo Total (CET). O CET inclui todos os encargos e seguros, revelando o valor real da operação.

Avalie o prazo de pagamento

Prazos mais longos resultam em parcelas menores, o que pode parecer atraente. Contudo, essa escolha aumenta significativamente o montante total de juros pagos ao final do contrato. Opte sempre pelo menor prazo que seu orçamento permitir. Lembre-se que o consignado é um compromisso de longo prazo que irá impactar sua renda mensalmente.

Não pague para obter o crédito

Nenhuma instituição financeira séria cobra taxas antecipadas para liberar um empréstimo. Essa prática é ilegal e um forte indício de fraude. Se alguém solicitar um depósito para "facilitar" a aprovação do seu crédito, interrompa o contato imediatamente. A contratação deve ser feita diretamente com o banco ou correspondente bancário autorizado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.