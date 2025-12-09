Fraude no consignado: como idosos podem se proteger de golpes no INSS

A convocação de autoridades para depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre fraudes em empréstimos consignados joga luz sobre um problema que já atingiu mais de 1,6 milhão de aposentados e pensionistas do INSS. O esquema, que envolve a contratação de crédito sem autorização, resulta em descontos indevidos diretamente na folha de pagamento. Instalada em agosto de 2025, a comissão tem até março de 2026 para concluir as investigações.

Os golpes geralmente ocorrem a partir do vazamento de dados pessoais. Com informações como nome completo, CPF e número do benefício em mãos, criminosos conseguem solicitar empréstimos em nome das vítimas. Muitas vezes, a abordagem é feita por telefone ou mensagem, com ofertas enganosas que levam o segurado a compartilhar informações sensíveis.

A boa notícia é que existem formas de se proteger e agir caso a fraude já tenha acontecido. A prevenção é o caminho mais eficaz para evitar dores de cabeça e perdas financeiras. A principal ferramenta disponível é o bloqueio do benefício para a contratação de novos empréstimos.

Como se proteger das fraudes no consignado

A medida mais importante que o aposentado ou pensionista pode tomar é bloquear seu benefício contra a contratação de empréstimos. Esse procedimento é simples, gratuito e pode ser feito diretamente pelo aplicativo ou site "Meu INSS". Ao ativar o bloqueio, nenhuma instituição financeira conseguirá averbar um novo contrato de crédito consignado.

Outra recomendação fundamental é jamais compartilhar dados pessoais, senhas ou fotos de documentos por telefone, WhatsApp ou e-mail. Funcionários de bancos ou do INSS não solicitam esse tipo de informação por canais não oficiais. Desconfie sempre de ofertas de crédito muito vantajosas e não clique em links suspeitos.

É essencial também acompanhar de perto o extrato de pagamento do benefício, disponível no "Meu INSS". Verificar o documento mensalmente ajuda a identificar rapidamente qualquer desconto não autorizado. Quanto antes a fraude for descoberta, mais fácil será reverter a situação.

Fui vítima de um golpe, e agora?

Se um desconto indevido for identificado no seu benefício, o primeiro passo é entrar em contato com a instituição financeira que concedeu o empréstimo e registrar uma reclamação formal, contestando a operação. Anote o número de protocolo do atendimento, pois ele será importante.

Em paralelo, a ocorrência deve ser comunicada ao INSS por meio da plataforma "Meu INSS" ou pela Central de Atendimento 135. É indispensável registrar um boletim de ocorrência na polícia, detalhando todo o ocorrido. O documento é uma prova importante para os próximos passos.

Caso o problema não seja resolvido diretamente com o banco, o beneficiário pode procurar o Procon de sua cidade ou registrar uma queixa na plataforma Consumidor.gov.br, do governo federal. Essas ferramentas de defesa do consumidor costumam ser eficazes para mediar o conflito e buscar a devolução dos valores descontados.

