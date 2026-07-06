Novo Desenrola Brasil e outros programas: guia para renegociar suas dívidas em 2026

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A renegociação de dívidas é uma saída importante para milhões de brasileiros que buscam organizar a vida financeira e limpar o nome. Com programas governamentais e iniciativas privadas, é possível encontrar condições favoráveis para quitar débitos em aberto, como faturas de cartão de crédito e dívidas bancárias.

Entender as opções disponíveis é o primeiro passo para sair do endividamento. Plataformas online facilitam o processo, permitindo que a negociação seja feita de forma rápida e segura, muitas vezes com descontos significativos sobre o valor original da dívida.

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O que é o Novo Desenrola Brasil 2026?

O Desenrola Brasil, relançado em maio de 2026 como 'Novo Desenrola Brasil', é uma iniciativa do governo federal criada para ajudar pessoas com o nome negativado a renegociar suas dívidas. O programa funciona como uma ponte entre devedores e credores, oferecendo condições especiais, como descontos e prazos de pagamento ampliados para facilitar a quitação dos débitos.

Para participar do programa em 2026, é necessário ter renda de até 5 salários mínimos (R$ 8.105), possuir dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 que estejam em atraso entre 91 dias e 2 anos. As modalidades incluídas são cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal não consignado. O programa tem duração prevista até 14 de setembro de 2026.

Como funciona a renegociação pelo Novo Desenrola?

O processo para renegociar os débitos pelo programa é feito diretamente com as instituições financeiras. Para participar, os interessados devem seguir alguns passos básicos:

Acesse o aplicativo, site ou vá à agência do banco onde você possui a dívida. O Novo Desenrola Brasil 2026 não possui plataforma centralizada do governo; a negociação é feita diretamente com cada instituição. Após a identificação, o banco mostrará as dívidas que podem ser negociadas e as ofertas disponíveis. O usuário pode escolher pagar a dívida à vista com um desconto maior ou optar pelo parcelamento. Após selecionar a melhor opção e formalizar o acordo, o nome do cidadão fica limpo em poucos dias.

Regras e novidades importantes de 2026

Uso do FGTS: É possível utilizar até 20% do saldo do FGTS ou R$ 1.000 (o que for maior) para quitar ou amortizar as dívidas renegociadas.

Bloqueio em sites de apostas : Participantes do programa terão o CPF bloqueado em plataformas de apostas online (bets) por 12 meses, como medida de proteção financeira.

Dívidas não incluídas: Empréstimos consignados, financiamentos imobiliários e de veículos, dívidas com concessionárias (água, luz, telefone) e tributos não podem ser renegociados pelo Novo Desenrola.

Quais outras opções existem para negociar dívidas?

Além da iniciativa do governo, existem outras alternativas consolidadas no mercado para quem precisa renegociar um débito. Conhecer as principais ferramentas ajuda a encontrar a melhor condição para o seu bolso.

Serasa Limpa Nome

A plataforma da Serasa é uma das mais conhecidas para a negociação de dívidas. Ela reúne ofertas de centenas de empresas parceiras, como bancos, varejistas e companhias de telefonia. O acesso é gratuito e os acordos podem ser fechados online com descontos que, em alguns casos, chegam a mais de 90% do valor total.

Negociação direta com o credor

Entrar em contato diretamente com a empresa para a qual você deve também é uma alternativa válida. Muitas instituições possuem canais de atendimento específicos para negociação e podem oferecer propostas personalizadas, com condições de pagamento que se ajustem à sua realidade financeira.

Dicas para se preparar antes de negociar

Antes de fechar qualquer acordo, é fundamental se organizar para garantir que o compromisso assumido poderá ser cumprido. Uma boa preparação evita que você troque uma dívida antiga por uma nova que também não conseguirá pagar.

Liste todas as suas dívidas: anote para quem você deve, o valor original e há quanto tempo o débito existe.

Analise seu orçamento mensal: saiba exatamente quanto de sua renda pode ser destinado ao pagamento da parcela do acordo sem comprometer despesas essenciais.

Defina um valor realista: tenha clareza sobre qual valor de parcela ou de pagamento à vista cabe no seu bolso antes de iniciar a conversa.

Leia todo o contrato: antes de assinar, confira todas as cláusulas do acordo de renegociação, como o Custo Efetivo Total (CET), taxas de juros e o número de parcelas.

Cuidado com golpes: procure apenas os canais oficiais dos bancos para negociar. Desconfie de links recebidos por WhatsApp ou redes sociais prometendo condições especiais em nome do programa. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.