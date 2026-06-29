Limpei meu nome com o Desenrola; e agora, como consigo crédito?

Milhões de brasileiros estão aproveitando o Novo Desenrola Brasil, programa do governo para renegociação de dívidas. Para quem já limpou o nome ou ainda vai aderir, é preciso reconstruir a confiança no mercado financeiro para voltar a ter acesso a cartões de crédito, financiamentos e empréstimos.

O primeiro ponto a entender é que a atualização do seu CPF nos birôs de crédito, como Serasa e SPC, não é imediata. Após o pagamento da primeira parcela do acordo ou da quitação à vista, as instituições financeiras têm um prazo para solicitar a retirada do seu nome da lista de negativados.

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Da mesma forma, seu score de crédito não sobe automaticamente, já que a pontuação reflete o seu comportamento financeiro ao longo do tempo. Sair da inadimplência é o passo mais importante, mas é preciso demonstrar consistência para que o score aumente gradualmente.

O que saber sobre o Novo Desenrola Brasil 2026

Antes de focar na reconstrução do crédito, é importante conhecer algumas regras específicas desta nova fase do programa. A renegociação é feita diretamente com os bancos e instituições financeiras. Além disso, os participantes podem utilizar até 20% do saldo do FGTS (limitado a R$ 1.000) para quitar as dívidas. Um ponto de atenção é que, ao aderir, o CPF do cidadão fica bloqueado em plataformas de apostas online por um período de 12 meses.

Passos para reconstruir seu histórico de crédito

Reconquistar o acesso a produtos financeiros exige paciência e disciplina. Algumas atitudes simples podem acelerar esse processo e mostrar aos bancos e financeiras que você se tornou um bom pagador.

Mantenha o Cadastro Positivo ativo: a ferramenta registra suas contas pagas em dia, como faturas de água, luz, telefone e crediários. Um bom histórico no Cadastro Positivo funciona como prova de que você honra seus compromissos, o que pesa a seu favor na análise de crédito.

Pague todas as contas na data certa: a pontualidade é o fator mais importante para a construção de um bom score. Organize suas finanças para que nenhuma conta, por menor que seja, atrase. Usar débito automático pode ajudar a evitar esquecimentos.

Movimente sua conta bancária: usar sua conta corrente para receber salário, pagar contas e fazer transações mostra ao seu banco que você tem uma vida financeira ativa e organizada. Isso pode facilitar a obtenção de crédito na própria instituição.

Comece com limites baixos: não espere conseguir um cartão de crédito com limite alto logo de cara. Aceite ofertas de valores menores e use o cartão com responsabilidade, pagando sempre a fatura total até o vencimento. Com o tempo, o próprio banco tende a aumentar o limite.

A recuperação da confiança do mercado é um processo gradual. A consistência no pagamento das contas e uma boa organização financeira são as chaves para ter o crédito restabelecido e alcançar objetivos maiores.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria