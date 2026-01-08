Como limpar o nome no Serasa? Siga o passo a passo para quitar dívidas

Uma das principais coisas a se fazer para recuperar o acesso ao crédito é resolver as pendências financeiras e limpar seu nome. O processo para regularização foi simplificado com plataformas digitais como o Serasa Limpa Nome, que permite consultar dívidas e negociar acordos de forma rápida e segura, diretamente do celular ou computador.

Ter o CPF regularizado abre portas para obter cartões de crédito, solicitar financiamentos e até mesmo contratar serviços. Com a ajuda de programas de renegociação é possível encontrar ofertas com descontos atrativos para sair do vermelho de vez.

Leia Mais

Passo a passo para quitar suas dívidas

O primeiro passo é saber qual é a sua situação financeira. A consulta do CPF é gratuita e pode ser feita no site ou aplicativo da Serasa. Basta criar um cadastro com seus dados pessoais para ter acesso às suas pendências, incluindo o valor original da dívida, o nome da empresa credora e sua pontuação de crédito (score).

Na própria plataforma, você encontrará as dívidas que podem ser negociadas e as ofertas disponíveis. Muitas empresas oferecem descontos sobre o valor total e opções de parcelamento.

Após escolher a melhor oferta, você deve fechar o acordo. A plataforma gera um boleto ou a opção de pagamento via Pix, que pode ser para quitação à vista ou referente à primeira parcela. O pagamento precisa ser efetuado até a data de vencimento para que a negociação seja validada e o processo de regularização do seu nome tenha início.

Uma vez que o pagamento é confirmado, a empresa credora tem um prazo legal de até cinco dias úteis para solicitar a exclusão da dívida dos cadastros de proteção ao crédito. No caso de pagamentos via Pix, a baixa da negativação pode ocorrer em poucos minutos.

Depois desse processo, o seu CPF fica livre dessa pendência específica, contribuindo para a melhoria do seu score.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria