Economistas reduzem previsão para inflação no Brasil em 2026

Os economistas ouvidos pelo Banco Central (BC) reduziram pela primeira vez a previsão para a inflação neste ano desde o começo da guerra no Irã, em 28 de fevereiro.

O boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (6/7), mostra que os analistas esperam que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) termine 2026 em 5,30%, redução de 0,03 ponto percentual em relação à semana anterior.

A última vez que houve uma diminuição foi em 23 de fevereiro, no último boletim antes da guerra. Naquela ocasião, os economistas reduziram a previsão de 3,95% para 3,91%.

Depois disso, o índice permaneceu nesse patamar por duas semanas e começou a subir a partir de 16 de março, quando o mercado passou a precificar os impactos do conflito no Oriente Médio na economia. Foram 15 semanas seguidas de alta até a semana passada, quando o Focus mostrou estagnação em 5,33%. E agora ocorre a primeira queda.

Mas a perspectiva ainda segue acima do teto da meta, que é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. A previsão para 2027 subiu de 4,17% para 4,18%, e foi mantida em 3,7% para 2028 e em 3,5% para 2029.

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Já as expectativas para outros principais índices macroeconômicos foram mantidas. O mercado espera que a taxa de juros feche o ano em 14%, o PIB (Produto Interno Bruto) fique em 1,99% e o dólar termine cotado a R$ 5,20.