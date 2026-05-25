Pressão inflacionária pode obrigar BC a encerrar ciclo de corte da Selic em 14%

O economista-chefe do banco Pine, Cristiano Oliveira, revisou nesta segunda-feira, 25, a projeção para o ciclo de corte de juros. Segundo ele, o Banco Central fará mais duas reduções de 0,25 ponto percentual e encerrará o processo de queda da Selic com a taxa em 14% ao ano.

As incertezas globais em decorrência da guerra no Oriente Médio, além das pressões inflacionárias diante do aumento dos preços do petróleo e produtos agrícolas, estão entre as principais justificavas para essa revisão. Nas contas de Oliveira, a inflação de 2026 no Brasil chegará a 5,6% e a 5% em 2027.

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“O impacto sobre a condução da política monetária é direto: o espaço para calibração da taxa de juros tornou-se mais limitado. Assim, nosso cenário-base passou a incorporar apenas duas quedas adicionais de 25 pontos base na taxa Selic, levando-a para 14,0% ao ano ao final desta etapa do ciclo”, disse.