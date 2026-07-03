Dirigir sem CNH pode custar muito mais que você imagina

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Dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil acarreta graves consequências financeiras e administrativas. Além do risco de acidentes por imperícia, a prática resulta em multas que podem pesar muito no bolso, retenção do veículo e até responsabilidade criminal em casos mais complexos.

As penalidades são definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e variam conforme a situação do condutor. O primeiro passo é diferenciar a situação de quem não possui o documento daquele que apenas não o está portando no momento. Não portar a habilitação (caso o agente não consiga consultar o sistema digital) é uma infração leve, com multa de R$ 88,38. Já dirigir sem nunca ter sido habilitado é uma infração gravíssima.

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Qual é a multa por dirigir sem CNH?

A multa para quem é flagrado dirigindo sem possuir a CNH é de R$ 880,41. A infração é classificada como gravíssima, e o valor final corresponde a três vezes o preço base dessa categoria (R$ 293,47) devido ao fator multiplicador previsto no CTB. Além do prejuízo financeiro, o veículo fica retido até a apresentação de um condutor habilitado.

Principais penalidades e enquadramentos

As consequências mudam de acordo com a situação do motorista e do documento. Veja os cenários mais comuns:

Não possuir CNH: Infração gravíssima com fator multiplicador de 3x (R$ 880,41) e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado.

Dirigir com CNH cassada ou suspensa: A multa também é multiplicada por três (R$ 880,41). Além da retenção do carro, o condutor pode ter o direito de dirigir cassado por definitivo ou o processo de reabilitação dificultado.

Conduzir veículo de categoria diferente (ex: CNH "B" dirigindo moto): Infração gravíssima com multiplicador de 2x (R$ 586,94) e retenção do veículo.

O que acontece com o dono do carro?

O proprietário que entrega ou permite que uma pessoa não habilitada assuma a direção também é severamente penalizado. A infração tem a mesma gravidade daquela cometida pelo condutor.

Atenção: O dono do carro recebe uma multa de igual valor (R$ 880,41) e 7 pontos em seu próprio prontuário, mesmo que não estivesse no veículo no momento da abordagem.

Se nenhum motorista devidamente habilitado se apresentar no local da fiscalização para retirar o veículo, o carro é guinchado e levado para um pátio credenciado. Isso gera custos adicionais com a taxa de reboque e as diárias de permanência.

Dirigir sem habilitação pode ser considerado crime?

Sim. Além das penalidades administrativas (multas e pontos), dirigir sem CNH pode configurar um crime de trânsito, mas há uma condição.

Segundo o artigo 309 do CTB, a conduta só é considerada crime se o motorista estiver gerando perigo de dano — ou seja, dirigindo de forma perigosa, subindo em calçadas, furando sinais ou correndo o risco de causar um acidente. A pena prevista é de detenção de seis meses a um ano, ou multa judicial.

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Este artigo contou com o auxílio de inteligência artificial para sua produção, sob estrita supervisão e revisão editorial humana.