Quais as multas mais caras do Código de Trânsito?

A direção perigosa pode colocar a vida de pessoas em risco, do motorista do carro ao pedestre que transita no local. O que muitos não sabem é que, além do perigo óbvio, atitudes irresponsáveis na direção resultam em algumas das multas mais caras previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As infrações de trânsito são classificadas em categorias, mas as gravíssimas são as que mais pesam no bolso e na pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Algumas delas possuem o chamado fator multiplicador, que pode elevar o valor da multa em até 60 vezes, dependendo da gravidade do ato.

As multas funcionam como medidor da seriedade de certas condutas ao volante. Além do impacto financeiro, o motorista infrator pode ter o direito de dirigir suspenso; a CNH, cassada; e, em alguns casos, o veículo removido.

Conheça as multas mais pesadas

As infrações com os valores mais altos geralmente estão ligadas a comportamentos que colocam em risco a vida do próprio condutor e de outras pessoas. A lista abaixo detalha algumas das penalidades mais severas:

Organizar interrupção de via sem autorização: considerada a infração de trânsito mais cara do Brasil, a penalidade para quem organiza o bloqueio é gravíssima com fator multiplicador de 60 vezes. A multa pode chegar a R$ 17.608,20, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses e sete pontos na carteira.

Usar o veículo para interromper a via: utilizar o carro para participar do bloqueio da circulação sem autorização é uma infração gravíssima com multiplicador de 20 vezes. O valor da multa sobe para R$ 5.869,40 e também acarreta suspensão da CNH.

Dirigir sob a influência de álcool: uma das mais conhecidas, a multa é de R$ 2.934,70. A infração é gravíssima com fator multiplicador de 10 vezes. O motorista tem o direito de dirigir suspenso por 12 meses.

Recusar o teste do bafômetro: a consequência é a mesma de quem é pego dirigindo alcoolizado. A multa também é de R$ 2.934,70, e a CNH fica suspensa por um ano.

Disputar corrida ou “racha”: participar de competições não autorizadas em via pública custa R$ 2.934,70, suspende a CNH e pode levar à remoção do veículo.

Forçar passagem perigosa: manobras arriscadas, como forçar a ultrapassagem entre veículos que transitam em sentidos opostos, também geram multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir.

Transitar em velocidade superior a 50% da máxima: exceder o limite de velocidade em mais da metade resulta em multa de R$ 880,41, com suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão da CNH.

E se houver reincidência?

É importante destacar que, para a maioria dessas infrações gravíssimas com fator multiplicador, a reincidência no período de 12 meses resulta na aplicação do dobro do valor da multa. No caso de dirigir alcoolizado ou recusar o bafômetro, por exemplo, o valor pode saltar para R$ 5.869,40.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata