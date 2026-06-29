Imposto de Renda: a Receita Federal usa redes sociais para fiscalização?
O cruzamento de informações digitais está mais avançado; entenda quais são as tecnologias utilizadas pelo Fisco para identificar sonegação e inconsistências
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A Receita Federal aprimora com frequência o cruzamento de dados, como gastos no cartão de crédito, por exemplo. O objetivo é identificar inconsistências entre a renda declarada pelos contribuintes e seu real padrão de vida, fortalecendo o combate à sonegação fiscal no país.
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Essa fiscalização digital avançada se baseia em um volume gigantesco de informações que chegam aos computadores do Fisco de forma automática. Bancos, corretoras e outras instituições financeiras são obrigadas a enviar dados sobre as movimentações de seus clientes, o que contribui para um sistema de análise.
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Como o Fisco cruza as informações?
O principal mecanismo é a declaração e-Financeira, em que os bancos informam à Receita Federal todas as movimentações financeiras mensais que ultrapassam R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil para pessoas jurídicas. Esses limites, que incluem depósitos, saques e transferências como as realizadas por Pix, foram atualizados em 2025 pela Instrução Normativa RFB nº 2.278/2025, substituindo os valores anteriores de R$ 2 mil e R$ 6 mil, respectivamente.
O Fisco não analisa o conteúdo de cada transação individualmente, mas sim o volume total movimentado. Se um contribuinte recebe valores elevados de forma recorrente via Pix e não declara essa renda, o sistema cria um alerta. O mesmo vale para gastos elevados no cartão de crédito que não condizem com os rendimentos informados. Vale lembrar que esses dados também são usados para alimentar a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda, facilitando o processo para o contribuinte que age corretamente.
Além disso, o cruzamento de dados inclui informações de outras fontes, como cartórios de registro de imóveis e departamentos de trânsito. A compra de um carro ou um imóvel de alto valor sem a devida comprovação de origem dos recursos é um forte indício de irregularidade para a Receita.
Redes sociais na mira da fiscalização
O monitoramento de perfis públicos em redes sociais serve como uma fonte complementar de informações. O Fisco busca por sinais exteriores de riqueza, como viagens internacionais frequentes, carros de luxo ou um estilo de vida suntuoso, que sejam incompatíveis com a renda declarada no Imposto de Renda.
Uma postagem isolada não gera uma autuação automática, mas funciona como um indício que leva os auditores a analisarem com mais atenção os dados financeiros oficiais daquele contribuinte. Para isso, a Receita utiliza sistemas avançados de processamento de dados e tecnologia de big data, capazes de processar bilhões de informações e encontrar padrões de comportamento suspeitos que seriam impossíveis de detectar manualmente.
Quando uma inconsistência é encontrada, o contribuinte pode ser notificado a prestar esclarecimentos ou cair diretamente na malha fina. Manter a coerência entre a renda declarada, as movimentações financeiras e o padrão de vida exibido publicamente é o caminho para evitar problemas com o Fisco.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria