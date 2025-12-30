Assine
Além do Pix: como a Receita Federal usa a tecnologia a seu favor

Conheça as ferramentas de inteligência artificial e cruzamento de dados que o Fisco utiliza para monitorar suas movimentações financeiras e redes sociais

30/12/2025 12:01

Receita Federal utiliza inteligência artificial e cruzamento de dados para monitorar transações financeiras e patrimônio dos brasileiros. crédito: wahyu_t/ Freepik

A fiscalização da Receita Federal sobre a vida financeira dos brasileiros vai muito além das transações via Pix. Com o uso de inteligência artificial e um poderoso sistema de cruzamento de dados, o Fisco consegue montar um quebra-cabeça detalhado sobre as movimentações, o patrimônio e até o estilo de vida de cada contribuinte, muitas vezes sem que ele perceba.

Essa vigilância opera a partir de um supercomputador que processa um volume gigantesco de informações enviadas por diferentes entidades. O objetivo principal é identificar qualquer tipo de inconsistência entre a renda declarada no Imposto de Renda e os gastos ou aquisições realizadas ao longo do ano. Qualquer sinal de incompatibilidade pode acender um alerta e levar o CPF para a malha fina.

As principais fontes de dados do Fisco

A teia de informações que alimenta o sistema da Receita é ampla e se baseia em declarações obrigatórias que vão dos bancos às concessionárias de veículos. Conheça os principais pontos de monitoramento:

  • Movimentações financeiras (e-Financeira): por meio desta declaração, instituições financeiras são obrigadas a informar movimentações mensais acima de R$ 5 mil por pessoa física. Essa regra, válida desde janeiro de 2025, inclui não apenas a fatura do cartão de crédito, mas também depósitos, saques e investimentos.

  • Compra e venda de imóveis: a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) exige que imobiliárias, construtoras e incorporadoras informem todas as transações de compra, venda e aluguel de imóveis.

  • Aquisição de veículos: os dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) são compartilhados com a Receita, que cruza a informação da posse de um veículo com a capacidade financeira declarada pelo proprietário.

  • Redes sociais: embora não haja uma vigilância direta das postagens, um padrão de vida ostensivo nas redes sociais, com viagens internacionais e compras de luxo, pode ser usado como indício para uma investigação mais aprofundada caso existam outras suspeitas de sonegação.

  • Criptomoedas: desde 2019, as corretoras de ativos digitais que operam no Brasil precisam informar à Receita Federal todas as transações realizadas em suas plataformas.

Quando o sistema identifica uma divergência significativa, como um volume de gastos incompatível com os rendimentos declarados, o contribuinte é notificado para prestar esclarecimentos. Caso não consiga comprovar a origem dos recursos, fica sujeito a multas. Em casos comprovados de sonegação, fraude ou simulação, a penalidade pode chegar a 150% sobre o valor do imposto devido.

Manter a declaração do Imposto de Renda sempre alinhada com a realidade financeira é a maneira mais eficaz de evitar problemas. É fundamental declarar todas as fontes de renda, bens e direitos para garantir a conformidade com as regras do Fisco.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

