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Veja a lista de carreiras com aposentadoria compulsória no Brasil

Diversas profissões no serviço público brasileiro contam com regras específicas para aposentadoria por idade; saiba quais são

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
26/06/2026 11:03

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Veja a lista de carreiras com aposentadoria compulsória no Brasil
Aposentadoria compulsória: decisão do STF e a regra que afeta servidores da União, estados e municípios, gerando reflexão. crédito: Pexels

Decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2026, que validaram a aposentadoria compulsória aos 75 anos para empregados de empresas públicas, colocaram o tema novamente em evidência. Embora a discussão tenha focado nos celetistas, a regra do desligamento obrigatório por idade, estabelecida pela Emenda Constitucional nº 88 de 2015 (a "PEC da Bengala"), afeta uma ampla gama de carreiras do serviço público estatutário.

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Essa medida constitucional determina que servidores da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios devem se aposentar ao completar 75 anos, visando promover a renovação nos quadros da administração pública. A regra se aplica tanto a cargos efetivos quanto em comissão.

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Carreiras com aposentadoria compulsória

Embora a regra geral se aplique a quase todos os servidores, algumas carreiras de Estado têm essa norma reforçada em suas leis orgânicas. A lista de profissões que seguem o teto de 75 anos inclui:

  • Magistrados: juízes, desembargadores e ministros de tribunais superiores.

  • Membros do Ministério Público: promotores e procuradores de justiça, tanto na esfera estadual quanto federal.

  • Membros dos Tribunais de Contas: ministros e conselheiros que atuam na fiscalização das contas públicas.

  • Diplomatas: integrantes da carreira diplomática que representam o Brasil no exterior.

  • Policiais Federais: delegados, peritos e demais cargos também estão sujeitos ao limite, embora atividades de risco possam ter regras de aposentadoria especial que permitem o afastamento antes dessa idade.

  • Oficiais das Forças Armadas e Polícias Militares: possuem um regime próprio de reforma (equivalente à aposentadoria), com idades-limite para permanência na ativa que variam conforme a patente e são, em geral, inferiores aos 75 anos do serviço civil.

A aposentadoria compulsória por idade garante ao servidor o direito a proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O cálculo do benefício segue as regras do regime de previdência ao qual o profissional está vinculado, seja o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ou o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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