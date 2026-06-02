Banco do Brasil e Receita Federal se unem: pague impostos no app

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Manter as obrigações fiscais em dia é fundamental, e a tecnologia dos aplicativos bancários tornou esse processo muito mais simples e rápido. Ao contrário de informações sobre novas parcerias, o pagamento de impostos e tributos federais, como o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), já é uma realidade consolidada e disponível há anos para clientes do Banco do Brasil e de outras instituições financeiras.

Essa funcionalidade permite que o contribuinte realize o pagamento de guias diretamente pelo smartphone, sem precisar se deslocar a uma agência, garantindo mais comodidade e segurança. Abaixo, explicamos como você pode utilizar o aplicativo do Banco do Brasil para quitar seus débitos com a Receita Federal.

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O que é o DARF e quando preciso pagá-lo?

O DARF é o principal documento utilizado para o pagamento de tributos à Receita Federal. Ele é necessário em diversas situações, como no pagamento de Imposto de Renda sobre ganhos de capital (venda de imóveis, por exemplo), investimentos em renda variável (ações), ou para quitar o imposto devido na declaração anual de ajuste do IRPF.

Passo a passo para pagar tributos no app do Banco do Brasil

Pagar seus impostos pelo aplicativo do BB é um processo intuitivo. Embora o caminho exato possa variar ligeiramente entre as versões do app, o fluxo geral costuma seguir os seguintes passos:

Acesse o aplicativo: Faça o login em sua conta no aplicativo do Banco do Brasil. Menu de Pagamentos: No menu principal, procure pela opção “Pagamentos”. Selecione a opção de Impostos: Dentro da área de pagamentos, localize e selecione a opção “Impostos e Tributos” ou similar. Escolha o tipo de documento: Selecione a opção “DARF”. Pode haver uma distinção entre “DARF Comum” e “DARF com código de barras”. Escolha a que corresponde ao seu documento. Preencha os dados: Se o seu DARF não tiver código de barras, você precisará preencher manualmente os campos solicitados, como CPF/CNPJ, período de apuração, código da receita, valor principal e data de vencimento. Se tiver código de barras, basta usar a câmera do celular para fazer a leitura. Confirme a operação: Revise todos os dados com atenção e, se estiverem corretos, confirme o pagamento utilizando sua senha de 6 dígitos. Salve o comprovante: Após a confirmação, o aplicativo gerará um comprovante. É fundamental salvá-lo em seu dispositivo ou enviá-lo por e-mail para seu controle.

Outros serviços úteis para o contribuinte

Além do pagamento de tributos, o aplicativo do Banco do Brasil oferece outras facilidades relacionadas ao Imposto de Renda, como a consulta e emissão do informe de rendimentos, essencial para preencher a declaração, e a possibilidade de cadastrar a conta para receber a restituição do IRPF via Pix ou crédito direto.

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Portanto, a facilidade de pagar impostos pelo celular não é uma novidade futura, mas uma ferramenta já estabelecida e à disposição dos contribuintes. Utilizar esses recursos digitais otimiza o tempo e ajuda a manter a organização da vida financeira e fiscal.