Deixou para a última hora? Veja como declarar o Imposto de Renda 2026

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 se encerra na próxima sexta-feira (29/5), e muitos contribuintes ainda correm para acertar as contas com o Fisco. Para quem deixou para a última hora, a principal recomendação é manter a calma e organizar os documentos. O processo pode ser mais simples do que parece se for feito com atenção, evitando erros que levam à malha fina.

O primeiro passo é escolher uma das plataformas oficiais da Receita Federal. A declaração pode ser feita pelo tradicional Programa Gerador da Declaração (PGD), baixado no computador, ou de forma online pelo sistema "Meu Imposto de Renda", disponível no portal e-CAC ou no aplicativo para celulares e tablets. Com a plataforma escolhida, o contribuinte deve reunir toda a documentação necessária com organização.

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O que você precisa ter em mãos?

Separar os documentos antes de começar a preencher a declaração economiza tempo e reduz as chances de erro. A lista básica inclui:

Informes de rendimentos: salários, aposentadorias, aluguéis e outras fontes pagadoras.

Comprovantes de despesas dedutíveis: gastos com saúde, educação, previdência privada e pensão alimentícia.

Dados dos dependentes: nome completo, data de nascimento e o CPF de todos, independentemente da idade.

Informações sobre bens e direitos: documentos de compra e venda de imóveis e veículos, além de extratos de aplicações financeiras.

Comprovantes de dívidas e ônus: contratos de empréstimos e financiamentos com valores acima de cinco mil reais.

Comprovantes de apostas esportivas: informes de rendimentos e saldos em plataformas de apostas (bets), uma novidade obrigatória em 2026.

Como preencher a declaração?

Ao iniciar uma nova declaração, o contribuinte pode optar pela declaração pré-preenchida, que já vem com diversas informações reportadas por empresas e bancos. Utilizar essa modalidade, além de agilizar o trabalho, garante prioridade no recebimento da restituição, especialmente se a chave Pix (CPF) for indicada para o crédito. Em seguida, é preciso escolher entre o modelos de tributação por deduções legais (completa) ou por desconto simplificado.

O próprio programa indica qual das opções é mais vantajosa financeiramente após o preenchimento de todas as informações. A declaração completa é ideal para quem tem muitas despesas dedutíveis, como gastos médicos e com educação, enquanto a simplificada aplica um desconto padrão de 20% sobre os rendimentos, limitada a um teto definido pela Receita.

Após inserir todos os dados nas fichas correspondentes, revise cada campo com atenção. Verifique se os valores e os números de CNPJ e CPF estão corretos, pois, um erro de digitação já é o suficiente para causar pendências. Finalizada a revisão, basta enviar a declaração e salvar o recibo de entrega.

Se houver imposto a pagar, o programa gera o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) para o pagamento. Caso haja imposto a restituir, é só aguardar o crédito em conta.

Neste ano, serão quatro lotes de restituição (29 de maio, 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto), uma redução em relação aos cinco lotes do ano anterior. Têm prioridade no recebimento idosos, pessoas com deficiência, professores e contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou indicaram o Pix para restituição. É fundamental guardar o recibo e todos os comprovantes utilizados por, no mínimo, cinco anos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria