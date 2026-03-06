Como declarar o Imposto de Renda pelo celular de forma segura

Criado pela Receita Federal, o aplicativo “Receita Federal”, disponível para Android e iOS, permite preencher e enviar a declaração anual do Imposto de Renda sem a necessidade de um computador, tornando o processo acessível para milhões de contribuintes.

Para utilizar a ferramenta, é preciso baixar o aplicativo oficial nas lojas Google Play ou App Store, desenvolvido pelo Governo do Brasil (desenvolvedor: Serviços e Informações do Brasil).

A segurança é garantida pelo acesso unificado do governo federal, portanto, é indispensável possuir uma conta no portal gov.br nos níveis prata ou ouro, que oferecem uma camada extra de validação e permitem o uso de recursos como a declaração pré-preenchida.

Leia Mais

A declaração pré-preenchida, disponível no aplicativo, importa automaticamente diversas informações que a Receita Federal recebeu de fontes pagadoras, instituições financeiras e serviços médicos, reduzindo significativamente o risco de erros de digitação e o tempo gasto no preenchimento. Para acessar o recurso, é obrigatório ter uma conta Gov.br nível Prata ou Ouro.

Passo a passo para declarar pelo celular

Com o aplicativo instalado e o acesso via conta gov.br realizado, a tela inicial já apresenta a opção para iniciar a declaração do ano vigente. O sistema puxa os dados da pré-preenchida e organiza tudo em seções claras, como rendimentos, pagamentos, bens e direitos.

O contribuinte deve revisar cada campo com atenção, visto que, apesar da importação automática, a responsabilidade final pela veracidade das informações é sempre de quem declara. É preciso confirmar valores, incluir despesas que não foram importadas, como alguns gastos com educação ou saúde, e atualizar a lista de bens, informando a compra ou venda de imóveis e veículos.

Ao final do preenchimento, o próprio aplicativo calcula e informa qual modelo de tributação é mais vantajoso, se é o simplificado, com desconto padrão, ou o completo, por deduções legais. Após escolher, basta revisar um resumo geral e tocar no botão para enviar a declaração.

Quem não pode usar o aplicativo?

Apesar da praticidade, a declaração pelo celular possui algumas limitações. Nos anos anteriores, contribuintes que receberam determinados tipos de rendimentos precisaram, obrigatoriamente, usar o programa de computador. As restrições se aplicavam a quem teve:

Rendimentos recebidos do exterior;

Ganhos de capital na alienação de bens ou direitos;

Rendimentos de atividade rural com resultado tributável;

Lucros em venda de imóveis residenciais para compra de outro imóvel.

Em 2026, as regras oficiais para a declaração do Imposto de Renda, referente aos rendimentos obtidos em 2025, serão divulgadas pela Receita Federal no dia 16 de março, com detalhes e o cronograma completo, no entanto, pode ser que as limitações sejam alteradas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria