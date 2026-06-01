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iFood inicia serviço de entrega com drone

Operação começou em Barueri (SP) nesta segunda (1º) com duas aeronaves que voam 3,6 km em cinco minutos

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01/06/2026 19:21 - atualizado em 01/06/2026 19:25

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Drone faz entrega do iFood
Drone faz entrega do iFood crédito: Divulgação/iFood

PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) - O iFood começou a realizar entregas por drone no estado de São Paulo nesta segunda-feira (1º), informou a empresa. A cidade escolhida pelo grupo para inaugurar o serviço é Barueri, na região da Grande São Paulo.

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O fluxo da entrega começa com um robô autônomo dentro do Shopping Iguatemi Alphaville, passa pelo voo do drone -que cruza um trecho aéreo de 3,6 quilômetros em cinco minutos- e termina com um entregador, que leva o pedido até o cliente. Essa é a primeira rota de delivery no Brasil que vai sobrevoar áreas residenciais.

Duas aeronaves estarão disponíveis para o trajeto, realizando entregas diariamente das 10h30 às 22h30.

Segundo o iFood, a operação foi desenhada para atuar em rotas com altas taxas de rejeição pelos entregadores. A empresa afirma que, no caso da região de Barueri, essa taxa era de quase 50% dos pedidos.

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"O objetivo é contornar a complexidade de acesso e o longo tempo de espera para entrada nos grandes condomínios de Barueri, e, assim, transformar trajetos que antes eram evitados pelos entregadores em operações rápidas e eficientes", diz o anúncio do iFood.

A nova operação em Barueri replica o modelo já implementado pela empresa em Sergipe, onde a rota aérea que liga um shopping de Aracaju a moradores de Barra dos Coqueiros superou a marca de 5.000 pedidos desde outubro de 2025.

A aeronave utilizada, desenvolvida pela empresa brasileira Speedbird Aero, é a mesma utilizada em Sergipe. O drone voa a 50 km/h a uma altitude de 60 metros e tem capacidade para entregas de até 5 kg. O modelo também suporta algumas condições climáticas adversas, como ventos de até 55 km/h e chuvas de 5 mm/h.

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A rota em Barueri foi desenvolvida em parceria pelas duas empresas, com certificações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e do Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), afirma o iFood. O percurso de cada voo é monitorado por um centro de controle da Speedbird Aero em Franca (SP).

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