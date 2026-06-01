Quanto custa para o brasileiro ir a Copa do Mundo 2026?

A Copa do Mundo começa no próximo dia 11 nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Para os torcedores brasileiros que decidirem de última hora acompanhar a Seleção Brasileira, a missão exige um preparo financeiro, já que os custos para uma viagem “às pressas” são consideravelmente mais altos.

Pela proximidade do evento, os preços de passagens e hospedagens estão inflacionados. O planejamento antecipado não é mais uma opção, e os valores refletem a alta demanda de última hora para o torneio, que, pela primeira vez, terá 48 seleções.

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Considerando uma estadia de dez dias nos Estados Unidos para assistir a dois jogos da fase de grupos, a reportagem fez uma simulação de gastos para uma pessoa, com valores estimados para uma compra de última hora e sujeitos a grandes variações diárias.

Simulação de gastos de última hora

Passagens aéreas: costumam ser o item mais caro e volátil. Um voo de ida e volta saindo de São Paulo para uma cidade-sede como Miami ou Dallas pode facilmente superar os R$ 10 mil em classe econômica, com valores que podem dobrar, dependendo da disponibilidade.

Ingressos para os jogos: os preços oficiais para a final já foram divulgados, custando entre US$ 60 e US$ 10.990, que, na cotação atual, variam de R$ 302 a mais de R$ 55 mil. Como a disponibilidade é limitada, o torcedor provavelmente recorrerá a plataformas de revenda. Espere gastar a partir de US$ 150 por ingresso. Para dois jogos, o custo seria de aproximadamente R$ 1.600, sem contar taxas.

Hospedagem: com a alta demanda, encontrar um hotel padrão ou aluguel por temporada, por menos de US$ 200 a US$ 400 por noite, será um desafio. Para um período de dez dias, o valor total pode ficar entre R$ 10 mil e R$ 21 mil.

Alimentação e transporte local: é importante reservar uma quantia para despesas diárias. Um orçamento de US$ 80 a US$ 100 por dia, para comer e usar o transporte público, é uma estimativa realista. Ao fim de dez dias, o gasto chegaria a cerca de R$ 5.200.

Visto americano: para entrar nos Estados Unidos, é obrigatório ter o visto de turista, processo que pode levar semanas ou meses. Quem não possui um visto válido dificilmente conseguirá obtê-lo a tempo para os primeiros jogos. A taxa de solicitação custa US$ 185, cerca de R$ 930 na cotação atual.

Somando os valores médios mais conservadores, um torcedor brasileiro precisaria desembolsar pelo menos R$ 30 mil para acompanhar a fase inicial da Copa do Mundo. O valor serve como um ponto de partida, mas os custos reais de uma viagem de última hora podem ser substancialmente maiores.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata