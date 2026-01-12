Hospedagem para a final da Copa chega a R$ 91 mil nos EUA (MetLife Stadium será o palco da final da Copa do Mundo de 2026)

A 150 dias do início da Copa do Mundo de 2026, o jornal New York Post noticiou os preços das hospedagens para a final do Mundial. A decisão da taça será no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

De acordo com a publicação desta segunda-feira (12/1), alguns anfitriões do Airbnb estão cobrando até US$ 17 mil (cerca de R$ 91,2 mil) por estadias curtas no período da final da Copa de 2026.

Apartamentos que normalmente custam algumas centenas de dólares por noite estão a ser listados por milhares devido à alta demanda de torcedores, segundo o New York Post.

As propriedades mais caras são as que estão próximas ao estádio da final ou em zonas de fácil acesso a Manhattan, destino cobiçado pelos turistas.

Outras opções de hospedagem

Outras opções listadas pelo New York Post são hospedagens em Hoboken e Jersey City. As cidades contam com facilidade de transporte para Manhattan e para o MetLife Stadium.

Os preços, segundo a reportagem, variam de 650 e 1.500 dólares por noite (cerca de R$3.500 a R$ 8 mil). São propriedades de ‘alto padrão’ que estrutura urbana completa com restaurantes e bares.

Já em Newark estão as opções mais viáveis listadas pelo jornal. O deslocamento é de menos de 20 minutos para o MetLife Stadium.

Newark também oferece opções mais ‘em conta’ em hospedagem, com apartamentos de um quarto entre 300 e 500 dólares por noite (cerca de R$ 1.600 a R$ 2.700).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Hospedagem para a final da Copa chega a R$ 91 mil nos EUA foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior