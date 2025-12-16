Fifa anuncia ingressos para Copa do Mundo de 2026 a US$ 60

Os torcedores de seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 pagarão ingressos de US$ 60 (aproximadamente R$ 330 na cotação atual) por jogo, anunciou a Fifa nesta terça-feira (16), em resposta às associações que denunciaram preços "astronômicos".

Uma nova categoria, a "Supporter Entry", oferecerá esses ingressos, "disponíveis para os 104 jogos" do torneio, inclusive a final, explicou a entidade máxima do futebol em comunicado.

"Esta iniciativa tem como objetivo apoiar em primeiro lugar os torcedores que acompanham suas seleções ao longo da competição", acrescentou a Fifa.

Na quinta-feira passada, a associação Football Supporters Europe (FSE) se pronunciou contra os "preços astronômicos (...) impostos pela Fifa aos torcedores mais fiéis".

Segundo a FSE, que afirmou ter visto os "preços publicados progressivamente e confidencialmente pela Fifa", acompanhar uma equipe desde o jogo de estreia até a final "custaria, no mínimo, US$ 6.900 [mais de R$ 37 mil]", um valor "quase cinco vezes maior do que durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar".

De acordo com a Fifa, "20 milhões de pedidos de ingressos foram recebidos até o momento durante a atual fase de vendas por sorteio", que começou na última quinta-feira.

A Copa do Mundo de 2026, a primeira com a participação de 48 seleções, será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

