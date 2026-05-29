Restituição do Imposto de Renda em alta: primeiro lote cai nesta sexta (29/5)

O primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026 foi pago nesta sexta-feira (29/5), beneficiando um grande número de contribuintes. A Receita Federal estabelece uma ordem de prioridade bem definida por lei para determinar quem recebe o dinheiro primeiro, garantindo que grupos específicos tenham preferência no calendário.

Essa fila de pagamentos é organizada para atender primeiro os contribuintes considerados mais vulneráveis ou que exercem funções essenciais. Somente após todos os grupos prioritários serem contemplados é que os demais cidadãos começam a receber, seguindo a data de entrega da declaração como critério de desempate.

Leia Mais

Quem recebe a restituição primeiro?

A organização dos pagamentos segue uma sequência rigorosa. Os primeiros a receber são sempre os idosos com mais de 80 anos. Em seguida, a fila avança para outros grupos que também possuem prioridade legal. A ordem completa para 2026 é a seguinte:

Idosos com 80 anos ou mais: possuem prioridade absoluta e são os primeiros a receber. Idosos entre 60 e 79 anos. Contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave. Professores: a prioridade é válida para aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério. Optantes pela declaração pré-preenchida ou Pix: quem utilizou o modelo de declaração pré-preenchida ou indicou uma chave Pix para receber a restituição também ganha uma posição de vantagem na fila. Demais contribuintes: por último, os cidadãos que não se enquadram em nenhum dos critérios anteriores.

Dentro de cada um desses grupos, o critério de desempate é a data de envio da declaração, ou seja, quem entregar o documento mais cedo à Receita Federal terá prioridade no recebimento. Por esse motivo, enviar a declaração no início do prazo aumenta a chance de receber nos primeiros lotes.

Para verificar se sua restituição está incluída no lote atual, basta acessar a página da Receita Federal na internet e informar o CPF e a data de nascimento. A consulta também está disponível no aplicativo “Meu Imposto de Renda”, que pode ser baixado em celulares e tablets.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata