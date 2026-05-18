Calendário de restituição do IR: veja a primeira data e os próximos lotes

O pagamento da restituição do Imposto de Renda 2026 será distribuído em quatro lotes mensais, com o primeiro depósito programado para 29 de maio, e o último, 28 de agosto. A organização segue o padrão dos anos anteriores, priorizando grupos específicos.

A consulta para saber se você foi incluído em um lote geralmente é liberada uma semana antes da data do depósito, permitindo que os contribuintes verifiquem sua situação com antecedência.

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Quem recebe a restituição primeiro?

A Receita Federal estabelece uma ordem de prioridade para os pagamentos. Contribuintes que fazem parte desses grupos recebem a restituição nos primeiros lotes, independentemente da data em que enviaram a declaração. A sequência de prioridade é a seguinte:

Idosos com idade igual ou superior a 80 anos;

Idosos com idade entre 60 e 79 anos;

Contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave;

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix;

Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix.

Após o atendimento desses grupos, a ordem de pagamento para os demais contribuintes é definida pela data de entrega da declaração do Imposto de Renda.

Calendário completo da restituição do IR 2026

Para não perder nenhuma data, confira o calendário completo de pagamento. Os valores são depositados ao longo do dia na conta bancária informada pelo contribuinte. Anote as datas para acompanhar os lotes:

1º lote: 29 de maio de 2026

2º lote: 30 de junho de 2026

3º lote: 31 de julho de 2026

4º lote: 28 de agosto de 2026

Como consultar a restituição?

A consulta aos lotes pode ser feita de forma on-line no site oficial da Receita Federal. Basta procurar pela seção "Meu Imposto de Renda" e selecionar a opção "consultar a restituição".

Será necessário informar o número do CPF, a data de nascimento e o ano do exercício fiscal, neste caso, 2026. O sistema mostrará a situação da sua declaração, informando se ela está na fila de restituição, se foi processada e em qual lote o pagamento será efetuado, ou se caiu na malha fina.

Outra alternativa prática é acessar o aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para smartphones e tablets. Por meio dele, é possível não apenas consultar a restituição, mas também verificar pendências e obter outras informações sobre a declaração.

Se o crédito não for realizado por algum motivo, os valores ficam disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata