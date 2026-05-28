Gerdau celebra 40 anos da Usina de Ouro Branco e lança curso superior

A Gerdau celebrou o aniversário de 40 anos da operação da sua maior planta no mundo, a Usina de Ouro Branco, na região Central de Minas Gerais, nessa quarta-feira (27/5). Um evento na unidade reuniu autoridades, como o prefeito de Ouro Branco, Savio Fontes (Republicanos), e o CEO da Gerdau, o mineiro Gustavo Werneck, que comemorou, falou da importância estratégica da usina e homenageou trabalhadores. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO Oito funcionários da Gerdau que trabalham na usina desde sua fundação subiram ao palco para serem homenageados com um troféu em celebração aos 40 anos. “Imagina visitar a usina se não tivesse ninguém aqui dentro. Silêncio, equipamentos parados… Assim seria isso aqui se não fossem as pessoas. As pessoas que fazem a diferença. São as pessoas que nos trouxeram até aqui nessa história de tanto sucesso ao longo de 40 anos”, discursou Werneck. O CEO abordou a importância estratégica da Usina de Ouro Branco para a empresa e o país. A unidade é responsável por mais de 10% de toda a produção de aço no Brasil, com capacidade instalada de 4,5 milhões de toneladas de aço líquido por ano. Por outro lado, Gustavo Werneck destacou o “propósito” da usina: “A vida que realmente vale a pena ser vivida é a vida dedicada ao próximo. E essa usina, assim como a Gerdau, só vai exercer o seu direito de empresariar nos próximos anos se, todos os dias, entendermos que só vale a pena estar aqui se a gente dedicar a vida a vocês. Então, parabéns, porque a história de 40 anos é a história de vocês”.

Ainda não há previsão oficial de investimentos para a região no próximo ano, e o anúncio deve ser feito no segundo semestre, mas o CEO adiantou que os valores devem ultrapassar R$ 5 bilhões só em investimentos correntes. A cerca de 25 km da Usina de Ouro Branco, o distrito de Miguel Burnier, em Ouro Preto, vai receber uma plataforma de mineração sustentável no prazo de até três meses. A obra representa o maior investimento que a Gerdau já fez no estado de Minas Gerais.

“É uma mineração com os melhores conceitos de sustentabilidade existentes no mundo, sem barragem. E essa mineração vai ser muito relevante para criar competitividade e fazer com que Ouro Branco possa seguir crescendo”, afirmou Werneck.

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), não compareceu ao aniversário da usina e foi representado pelo secretário-adjunto de Desenvolvimento, Frederico Amaral. Já o prefeito de Congonhas, Anderson Cabido (PSB), está em viagem ao exterior e teve como representante o vice-prefeito Zelinho (PSDB). Carlos Calazans, superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em Minas, discursou em nome da pasta.

Nova graduação

O evento também contou com o anúncio do lançamento do curso superior de Tecnologia em Processos Produtivos da Indústria do Aço. A nova graduação é fruto da parceria entre a Gerdau e a Ânima Educação e vai disponibilizar 40 vagas na faculdade Una de Conselheiro Lafaiete, por meio da modalidade semipresencial. Metade das vagas será destinada a trabalhadores da Gerdau, e outras 10 vão para familiares de funcionários ou participantes de projetos sociais apoiados pela siderúrgica em Ouro Branco.

Gustavo Werneck explicou que a iniciativa parte de uma frustração com a baixa formação em engenharia no país. “A gente precisa voltar a formar engenheiros no Brasil. Engenheiros mecânicos, eletricistas, de minas, metalúrgicos... Não vamos esperar que isso venha do governo federal ou do governo estadual. A gente vai ser protagonista de colocar ações concretas para que possa, no futuro, voltar a ter a formação de engenheiros que são tão importantes para a indústria do aço e para a indústria nacional de forma geral”.

Aço chinês e ‘competição desleal’

Em entrevista coletiva, o CEO da Gerdau voltou a dizer que o governo federal tem permitido uma “competição desleal” ao aceitar a entrada de aço da China no país. Ele vem defendendo esse posicionamento nos últimos meses, inclusive na quinta-feira da semana passada (21), quando recebeu o título de “industrial do ano” pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg).

“Para vocês terem uma ideia, atualmente, 75% dos resultados da Gerdau vêm de fora do Brasil, especialmente dos Estados Unidos. Quando a gente cresce a geração de resultados fora do Brasil, reduz aqui. E o principal motivo é que o governo federal tem aceitado uma entrada de aço da China que entra em uma competição desleal. A gente tem conseguido competir muito bem ao longo dos anos, desde que a competição seja isonômica e justa. Então, o que a gente vem pleiteando ao governo federal é que ele crie mecanismos não de proteção, mas de defesa comercial. Para criar essa competição de igual para igual”, disse Werneck.

O presidente defendeu a aplicação de mecanismos “antidumping” para equalizar a disputa no mercado do aço e disse esperar que o governo anuncie novas medidas de proteção daqui a “dois ou três meses”.

Dignidade Ouro Branco

Outra novidade foi o lançamento do projeto Dignidade Ouro Branco, parceria entre a Gerdau e a prefeitura da cidade, com o objetivo de combater a pobreza por meio de cinco eixos: habitação e infraestrutura, educação pública, reciclagem, turismo, renda e empregabilidade.

As instituições afirmaram se basear em um diagnóstico aprofundado de Ouro Branco e vão se aliar à ONG Gerando Falcões para colocar o projeto em prática por meio da chamada “metodologia decolagem”.

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“Para a cidade de Ouro Branco, é muito importante contar com uma indústria como a Gerdau. Tenho certeza de que iniciativas como essa vão construir uma cidade cada vez mais próspera, pujante, com oportunidades para todos. É um programa que visa atacar a vulnerabilidade social e melhorar os índices da cidade”, afirmou o prefeito Savio Fontes.