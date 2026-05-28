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Infraestrutura Digital: ABDIB debate investimentos de R$ 2 trilhões

Novo comitê busca destravar potencial do país em data centers e IA; objetivo é exportar serviços e impulsionar o projeto de lei Redata

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28/05/2026 13:42 - atualizado em 28/05/2026 13:42

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Infraestrutura Digital: ABDIB debate investimentos de R$ 2 trilhões
Venilton Tadini, presidente executivo da ABDIB, e Luciano Fialho, coordenador do comitê, lideram debate sobre infraestrutura digital no Brasil. crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução

A Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB) reúne na próxima terça-feira (02/06) representantes de empresas, investidores e agentes públicos para debater o futuro da infraestrutura digital no Brasil. O encontro marca a instalação do Comitê de Infraestrutura Digital da entidade.

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O debate coincide com a retomada das discussões do Projeto de Lei nº 278/2026, que cria o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenters (Redata). Para Venilton Tadini, presidente executivo da ABDIB, o momento é oportuno para mostrar a importância do setor e as oportunidades de investimento. “A competitividade em infraestrutura digital tornou-se estratégica para o desenvolvimento econômico do país”, afirma Tadini.

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Os investimentos em tecnologia digital no país podem alcançar R$ 2 trilhões entre 2026 e 2029, aponta um relatório da Brasscom. A base dessa expansão são os data centers, cuja capacidade instalada no Brasil deve mais que dobrar até 2030, saltando de pouco mais de 1.000 MW para cerca de 2.600 MW.

Os novos empreendimentos devem se concentrar principalmente em São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

De devedor a exportador de serviços

Luciano Fialho, vice-presidente sênior da Scala Data Centers e coordenador do novo comitê, afirma que o Brasil possui vantagens comparativas, como energia elétrica abundante e limpa. Segundo ele, os investimentos podem reverter o atual déficit na balança comercial de serviços. “Os investimentos indicam as oportunidades de negócios estimuladas pelas vantagens comparativas no Brasil, que conta com energia elétrica abundante e firme, gerada por fontes limpas e sustentáveis”, diz.

Dados do setor mostram que, no ano passado, o déficit em serviços de processamento de dados foi de quase R$ 8 bilhões. Com os novos aportes em data centers, o país poderia processar dados gerados internamente e se tornar um exportador no setor.

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A reunião na ABDIB contará com a presença de Uallace Moreira Lima, secretário do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), e João Pieroni, superintendente do BNDES. A agenda inclui temas como infraestrutura para IA, cloud computing e aprimoramento do ambiente regulatório.

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