Gerdau faz aporte à FDC para fomentar educação

Depois de ter uma parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC) premiada na Europa, a Gerdau, produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo, acaba de anunciar um aporte de recursos financeiros para o Fundo de Bolsas de Longo Prazo da FDC, escola de negócios brasileira com mais de 48 anos de excelência. O fundo no qual a doação da Gerdau foi destinada será gerido de forma estratégica, com apenas os rendimentos sendo utilizados para financiar bolsas de estudo em programas da instituição e de seus parceiros, garantindo o acesso à educação de qualidade para grupos em situação de vulnerabilidade social.

Para o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, a participação da companhia no fundo representa mais uma iniciativa alinhada ao seu compromisso social e ao propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro. “A Gerdau, ao longo de seus 124 anos de história, sempre teve um olhar atento à educação, atribuindo ampla importância à formação e capacitação de seus profissionais, bem como à criação de oportunidades para todas as pessoas, de forma a impactar positivamente a sociedade. Ter a oportunidade de ser um dos pioneiros a integrar o fundo de bolsas da FDC, uma das principais instituições educacionais do país e reconhecida globalmente, enche-nos de orgulho”.

O recurso doado pela Gerdau será de R$ 5 milhões, repassados anualmente entre 2025 e 2029. O fundo também contará com investimentos da própria instituição, de outras empresas e de pessoas físicas, e já nasce com aporte inicial de R$ 20 milhões. E 100% dos rendimentos serão utilizados para o financiamento das bolsas, o capital principal permanecerá intacto, assegurando a sustentabilidade e o apoio contínuo de acesso à educação em programas como Graduação, Especialização, MBA Executivo, Mestrado e Doutorado.

O fundo será gerido por uma carteira apartada, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos da FDC, que supervisionará a aplicação dos recursos. A gestão financeira ficará a cargo da ONE Investimentos, garantindo transparência e rastreabilidade na utilização dos valores. Além disso, serão adotadas regras claras para o uso dos rendimentos, alinhadas aos melhores padrões de governança.

“Agradecemos a parceria e a confiança depositada na Fundação Dom Cabral e em seu propósito de transformar uma sociedade por meio da educação, em parceria com iniciativa privada. O investimento no Fundo de Bolsas não apenas impacta nas trajetórias individuais, mas também fortalece nosso compromisso coletivo com um futuro mais justo, equânime e sustentável. A participação ativa de empresas e de líderes empresariais nesse movimento é essencial para ampliar o alcance e a sustentabilidade dessa transformação. Quando abraçamos a educação como causa, multiplicamos o poder de gerar impacto social e de construir um país com mais oportunidades para todos”, ressalta Antonio Batista da Silva Junior, presidente executivo da Fundação Dom Cabral.

Na Europa, a Gerdau recebeu o reconhecimento do B-Epic (Brazil Enterprise Productivity & Inclusion Club), programa que visa promover crescimento empresarial por meio do aumento da produtividade das empresas e inclusão social dos jovens aprendizes. A empresa recebeu a medalha de prata na categoria Talent Development no Excellence in Practice Awards 2025, promovido pela EFMD (European Foundation for Management Development), associação internacional voltada ao aprimoramento da gestão e à qualidade da educação em negócios.

A premiação destaca a excelência do programa B-Epic na promoção de produtividade e inclusão no ambiente empresarial, que já impactou diretamente 62 jovens da Gerdau e 14 jovens da Fundação Dom Cabral em sua primeira edição realizada em 2024. O programa, lançado em junho do ano passado, propõe a transformação dos programas de jovens aprendizes em projetos estratégicos de formação, capacitando esse público com as competências do futuro do trabalho. Um dos focos é o desenvolvimento em habilidades funcionais (competências alinhadas ao futuro cargo) e socioemocionais (autonomia, confiabilidade, flexibilidade), além de oferecer mentoria aos supervisores dos jovens aprendizes.

“Essa parceria visa a inclusão produtiva através da educação. Promovemos o encontro entre jovens talentos e bons empregos através da educação, dando oportunidade para quem tem dificuldade de acesso a uma educação de qualidade”, finaliza o presidente executivo da FDC.