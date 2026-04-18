Master começa a devolver escritórios em SP e impacta mercado imobiliário

Segundo levantamento da consultoria Newmark, o Banco Master chegou a ocupar quase 30 mil m², distribuídos em três edifícios na Vila Olímpia, centro financeiro da capital paulista. A maior fatia estava no Auri Plaza, com 13.960 m² – praticamente o prédio inteiro –, com aluguel estimado em R$ 3,9 milhões por mês. O contrato do imóvel, que pertence à Auri Desenvolvimento Imobiliário, terminou nesta semana e não foi renovado, segundo consultores do mercado imobiliário ouvidos pela reportagem.

Áreas menores também eram ocupadas no Pátio Malzoni e no B32, e já estão sendo negociadas com outras empresas.

A devolução é um desdobramento direto do colapso do banco, liquidado pelo Banco Central. O caso evoluiu para investigações de um dos maiores escândalos financeiros do país e resultou na prisão do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

No mercado imobiliário, o impacto é imediato, mas não necessariamente duradouro, segundo Mariana Hanania, head de pesquisa de mercado da Newmark.

A vacância de escritórios de alto padrão na Vila Olímpia vinha em queda e fechou o primeiro trimestre em 15,3%, o equivalente a cerca de 50 mil m² vagos, de acordo com levantamento da consultoria. O indicador ainda não considera uma eventual desocupação integral do Auri Plaza. Se incorporado, poderia se aproximar de 20%, elevando a oferta de forma pontual.

A leitura dos consultores é que a absorção desse novo estoque deve ocorrer de forma gradual, sustentada por uma demanda que voltou a ganhar tração nos últimos dois anos, sobretudo por lajes de alto padrão.

Hoje, a Vila Olímpia opera em um nível de atividade mais robusto do que no período pós-pandemia. Segundo a Newmark, cerca de 70 empresas ocupam áreas superiores a 10 mil m² na região. Em 2021, eram 52.

O dado ajuda a explicar por que uma devolução relevante não necessariamente desorganiza o mercado. Há, inclusive, um efeito inverso.

Impacto nos preços

Segundo os consultores, o esvaziamento do Auri Plaza recoloca na vitrine um tipo de ativo que se tornou escasso: grandes áreas contínuas, capazes de abrigar uma única empresa.

Para Eduardo Cardinali, da Binswanger Brazil, esse tipo de oferta tende a atrair companhias que buscavam justamente esse perfil de ocupação e não encontravam espaço disponível na região.

A devolução pode até pressionar a vacância no curto prazo – em até cinco pontos percentuais, pelas estimativas do mercado –, mas a tendência é de recomposição ao longo dos próximos trimestres.

Outro impacto esperado é sobre os preços. O Auri Plaza deve entrar no mercado com o valor mais elevado por metro quadrado entre os edifícios disponíveis na Vila Olímpia, puxando a média para cima mesmo em um cenário de maior oferta.

Segundo Mariana, no segmento de alto padrão, a lógica é menos sensível ao histórico do ocupante anterior e mais aos atributos do imóvel. Localização, padrão construtivo e disponibilidade de área pesam mais do que o nome que ocupava o prédio.

Inquilino de grande porte

Como mostrado pela coluna Painel S.A., o mercado de escritórios de alto padrão na cidade passa por um momento de aquecimento. Levantamento da JLL também aponta que a taxa de vacância desse segmento atingiu o menor patamar em 14 anos no primeiro trimestre de 2026.

No período, foram registradas ao menos seis transações acima de 5 mil m², indicando retomada consistente da demanda por grandes áreas corporativas. Regiões como o entorno das avenidas Juscelino Kubitschek e Chucri Zaidan lideraram a absorção, enquanto a região da Rebouças zerou a vacância nos edifícios já entregues.

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O próprio edifício B32, onde o Master também ocupava espaço, registrou a devolução de cerca de 8.100 m², seguida pela entrada de outro inquilino de grande porte, evidenciando a capacidade de rotação desses ativos.