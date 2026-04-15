Imersão em BH desvenda processo de dupla nacionalidade e cidadania europeia

O interesse de brasileiros pela dupla nacionalidade atingiu patamares recordes, impulsionado por mudanças legislativas na Europa e pela busca por mobilidade global. De olho nesse mercado, a capital mineira recebe, no dia 21 de abril, a Imersão Cidadania Europeia. O evento presencial, promovido pela Travessia Cidadania, propõe transformar o desejo do passaporte europeu em um plano de viabilidade econômica e jurídica.

Diferente de ações anteriores da empresa — que em 2025 realizou palestras focadas apenas em Portugal com a Câmara Portuguesa de Comércio de MG —, este encontro inédito abordará simultaneamente as vias para as nacionalidades italiana, portuguesa, espanhola e alemã.

Para além do resgate histórico, a obtenção do documento é vista hoje como um investimento em capital humano e segurança jurídica. Ter a cidadania de um dos 27 países da União Europeia permite o acesso a sistemas de saúde públicos, educação em universidades de elite com custos reduzidos e livre trânsito para trabalhar ou empreender em mercados robustos.

A especialista Luana Bastos, fundadora da Travessia Cidadania, defende que o processo é uma ponte geracional. "A cidadania não é apenas um documento. É um elo com o passado e um passaporte para o futuro", afirma Luana. Segundo ela, a imersão visa dar autonomia ao descendente. "Você sai da imersão sabendo o que fazer, como fazer, onde fazer, quando fazer e por que fazer".

Estima-se que o Brasil abrigue cerca de 30 milhões de descendentes de italianos e outros milhões de origem portuguesa, espanhola e alemã, formando uma das maiores reservas de "novos europeus" fora do continente.

O evento ocorre em um momento de ebulição normativa na Europa:

- Itália: apenas em 2024, o país reconheceu quase 69 mil cidadanias de brasileiros. No primeiro trimestre de 2026, os tribunais italianos já somam mais de 18.700 sentenças favoráveis.

- Alemanha: em 2024, o país bateu recorde com 291 mil concessões, fruto da modernização das leis que agora permitem a dupla nacionalidade sem renúncia à original.

- Espanha: a "Lei da Memória Democrática" abriu uma janela histórica para descendentes antes excluídos.

- Portugal: segue como o principal destino, beneficiado por atualizações na Lei da Nacionalidade para filhos e netos.

Metodologia e diagnóstico



A proposta da imersão é prática - detalhará o passo a passo para cada uma das vias possíveis, desde a validação do direito até os documentos necessários. Durante duas horas, os participantes realizarão a estruturação da própria árvore genealógica e receberão um diagnóstico do caso específico para evitar o desperdício de tempo e recursos financeiros em processos inviáveis.

O foco em Belo Horizonte não é casual. A cidade abriga, por exemplo, um dos consulados italianos mais demandados do país, refletindo a densidade de descendentes em Minas Gerais. Para os mineiros — herdeiros de uma das maiores colônias de imigrantes do país —, a imersão surge como a ligação entre as raízes de cada família e as oportunidades internacionais.

Fundada em 2020 em Belo Horizonte, a Travessia Cidadania atua com assessoria internacional e rede de representantes na Europa. Com mais de 500 famílias atendidas globalmente, a consultoria abrange desde a pesquisa genealógica até a assessoria jurídica contenciosa junto aos tribunais europeus. Oferece suporte para o reconhecimento de cidadanias italiana, portuguesa, espanhola e alemã.

SERVIÇO

Imersão Cidadania Europeia

21/04/2026 (terça-feira)

9h às 11h

No Evu Café – Av. Brasil, 741, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG

Valor: R$ 197 (primeiro lote)

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Informações e inscrições: https://travessiacidadania.com.br/imersao-cidadania-europeia/