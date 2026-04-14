Como investir no Tesouro Direto pelo celular: um guia para iniciantes

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Investir no Tesouro Direto, uma das aplicações financeiras mais seguras do país, agora está literalmente ao alcance das suas mãos. Com a popularização dos aplicativos de bancos e corretoras, a compra de títulos públicos federais pode ser feita diretamente pelo celular, de forma rápida e com valores acessíveis, a partir de R$ 30, embora algumas instituições ofereçam fundos que permitem começar com valores ainda menores.

Essa facilidade tem atraído muitos brasileiros que buscam uma alternativa à poupança, especialmente no cenário de 2026, em que as taxas do Tesouro Direto continuam atrativas. O processo é totalmente digital e elimina a necessidade de ir a uma agência bancária ou usar um computador para gerenciar seus investimentos.

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O que é preciso para começar?

Antes de iniciar, você precisará de alguns itens básicos: um CPF válido e uma conta corrente ou contas poupança em seu nome. O passo seguinte é abrir uma conta em uma instituição financeira habilitada, como uma corretora de valores ou um banco de investimentos. A maioria das corretoras não cobra taxas de corretagem para investir no Tesouro Direto, mas é importante lembrar da taxa de custódia da B3 (Bolsa de Valores), que é descontada no final da aplicação ou no resgate.

A abertura da conta é feita pelo próprio aplicativo da instituição escolhida. Geralmente, o processo envolve preencher um cadastro, enviar fotos de documentos de identificação e um comprovante de residência. Em pouco tempo, a conta é aprovada e você está pronto para começar.

Passo a passo para investir pelo celular

Transfira o dinheiro: envie o valor que deseja investir da sua conta bancária tradicional para a nova conta na corretora. Isso pode ser feito por meio de PIX ou TED. A transferência deve vir obrigatoriamente de uma conta de mesma titularidade (mesmo CPF). Acesse a área de investimentos: dentro do aplicativo da corretora, procure pela opção “investir” ou “produtos”. Em seguida, selecione a categoria “renda fixa” e depois “Tesouro Direto”. Escolha o título ideal: você verá uma lista de títulos disponíveis. Os mais comuns são o Tesouro Selic, atrelado à taxa básica de juros e ideal para reserva de emergência, e o Tesouro IPCA+, que protege seu dinheiro da inflação e é indicado para objetivos de longo prazo. Também existem outras opções, como o Tesouro Renda+, para aposentadoria, e o Tesouro Educa+, para educação. Defina o valor e confirme: após selecionar o título, informe a quantia que deseja aplicar. O próprio sistema mostrará a fração do título correspondente. Revise as informações e confirme a operação com sua senha eletrônica.

Após a confirmação, a ordem de compra é processada. Em até um dia útil, o título público estará registrado em seu nome e aparecerá na sua carteira de investimentos dentro do aplicativo. A partir daí, você poderá acompanhar a rentabilidade diariamente pela tela do seu celular.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.