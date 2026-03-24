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Como consultar seu extrato do INSS pelo celular em apenas 5 passos

Não precisa mais ir a uma agência para ver os detalhes do seu benefício; aprenda a usar o aplicativo Meu INSS e tenha todas as informações na mão

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
24/03/2026 17:39 - atualizado em 24/03/2026 17:42

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Como consultar seu extrato do INSS pelo celular em apenas 5 passos
A consulta do extrato de pagamento do INSS pode ser feita de forma rápida e segura de forma online crédito: Agência Brasil

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem consultar os detalhes de seu pagamento diretamente pelo celular, usando o aplicativo Meu INSS, que oferece o extrato completo do benefício de forma rápida, evitando filas e deslocamentos até uma agência.

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O serviço digital permite verificar não apenas a data exata do depósito, mas também o valor bruto, os descontos aplicados, como imposto de renda ou empréstimos consignados, e o valor líquido a ser recebido. A consulta pode ser feita a qualquer momento, trazendo mais autonomia e controle financeiro para os segurados.

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Como consultar?

  1. Baixe o aplicativo: primeiro, acesse a loja de aplicativos do seu celular (Google Play para Android ou App Store para iPhone) e busque por “Meu INSS”, fazendo o download gratuito da ferramenta oficial do governo.

  2. Acesse com sua conta Gov.br: abra o aplicativo e clique em “Entrar com gov.br”. Informe seu CPF e, em seguida, a sua senha. Caso ainda não tenha cadastro na plataforma Gov.br, o próprio aplicativo oferece a opção para criar uma conta seguindo as instruções.

  3. Encontre o extrato de pagamento: na tela inicial, após o login, procure pela opção “Extrato de Pagamento, normalmente localizada entre os serviços mais procurados, o que facilita o acesso rápido à informação.

  4. Filtre o período desejado: o sistema permite que você visualize o extrato do mês atual ou de períodos anteriores. Basta selecionar o mês que deseja consultar na barra de filtro para que os detalhes daquele pagamento sejam exibidos na tela.

  5. Confira e salve o documento: na tela do extrato, aparecerão todas as informações detalhadas sobre o seu benefício. É possível baixar o arquivo em formato PDF para guardar no celular ou, se preferir, imprimir.

O que mais você pode fazer no aplicativo

Além de consultar o extrato, o aplicativo Meu INSS centraliza dezenas de outros serviços importantes para os segurados, permitindo o acesso a funcionalidades que antes exigiam uma visita presencial. Entre as principais opções disponíveis estão:

  • Solicitar aposentadoria e outros benefícios;

  • Agendar ou remarcar perícias médicas;

  • Consultar o calendário de pagamentos completo do ano;

  • Atualizar dados cadastrais, como endereço e telefone;

  • Acessar informações sobre a prova de vida (que é realizada pelo aplicativo Gov.br ou por cruzamento de dados).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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