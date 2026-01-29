Assine
overlay
Início Economia
VOLTA ÀS AULAS

Confira estratégias para economizar na compra do material escolar

Pesquisa da Fundação Ipead mostra como consumidores de Belo Horizonte estão economizando para adquirir itens da lista de material escolar

Publicidade
Carregando...
PC
Pedro Cerqueira
PC
Pedro Cerqueira
Repórter
29/01/2026 16:33

compartilhe

SIGA
x
Homem escolhe material escolar
A pesquisa de preços em diferentes estabelecimentos foi a técnica mais citada entre os entrevistados crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A maioria dos consumidores de Belo Horizonte, cerca de 75%, está adotando alguma estratégia para economizar na compra do material escolar. É o que aponta uma pesquisa divulgada pela Fundação Ipead (Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais



Entre as estratégias mais citadas estão a pesquisa de preço em diferentes estabelecimentos (64,15%), seguida pela reutilização do material escolar (como mochila, estojo, lapiseira, canetinhas, apontador) do ano anterior (50,94%). 



A busca por apostilas e livros didáticos usados foi citada por 26,42% dos entrevistados, opção que praticamente dobrou entre 2025 e 2026. Já a realização de compras pela internet recuou de 59,62% em 2025 para 45,28% em 2026.



A substituição de marcas para produtos novos é uma estratégia citada por 37,74% dos consumidores. Para 15,09% dos entrevistados é possível economizar fazendo compras com antecedência. Realizar compras em conjunto com outros pais para negociar descontos é a ideia de 7,55% dos entrevistados. 

A forma de pagamento também revela que o consumidor da capital mineira está apertado nesse início de ano, já que metade (49,30%) dos entrevistados pretende pagar as compras de material escolar de forma parcelada no cartão de crédito. Já a opção de pagamento à vista - com dinheiro, cartão de débito ou Pix - foi a escolha de 22,54% dos entrevistados, menor percentual desde 2022. 


30% dos empresários estão otimistas com a volta às aulas

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG) também fez uma pesquisa sobre a volta às aulas. Para 30,2% das empresas mineiras que comercializam material escolar as vendas do período serão melhores que as do ano passado, enquanto 42% esperam que sejam iguais e 12,1% acreditam que serão piores. 

A explicação para o bom desempenho, conforme os empresários, é o aquecimento do comércio, seguido pelo impulso dos novos produtos, o otimismo/esperança e as ações das lojas. Já os pessimistas acreditam que um consumidor mais cauteloso, o endividamento, a crise econômica e o fato do município estar distribuindo material escolar podem comprometer a performance.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Para quase metade dos entrevistados (49,6%), a estimativa é de que cada cliente gaste entre R$ 100 e R$ 300. Entre as ações para estimular as vendas, as mais citadas pelos empresários são propaganda e ou divulgação (41%), promoções/liquidações (30,8%) e o atendimento diferenciado (20,6%). Apenas 15,7% das empresas contrataram funcionários temporários para atender à demanda da volta às aulas. 

“A volta às aulas tem impulsionado o comércio mineiro em janeiro entre as empresas que comercializam itens da temporada. Mesmo com a cautela do consumidor, estratégias comerciais e financeiras bem planejadas podem ser determinantes para ampliar o volume de vendas, seja por meio de promoções aplicadas a listas completas ou a produtos individuais”, analisou Fernanda Gonçalves, economista da Fecomércio MG.

Tópicos relacionados:

2026 bh economia material-escolar volta-as-aulas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay