Assine
overlay
Início Economia
CAIU A FICHA?

Com fim das concessões, operadoras começam a retirar orelhões do país

Apesar da decadência com a popularização da internet e da telefonia móvel, ainda há 38,3 mil deles espalhados pelo Brasil

Publicidade
Carregando...
GS
GUSTAVO SOARES E PEDRO S. TEIXEIRA
GS
GUSTAVO SOARES E PEDRO S. TEIXEIRA
Repórter
20/01/2026 12:07

compartilhe

SIGA
x
Em 'O agente secreto', orelhão faz parte da narrativa
Em 'O agente secreto', orelhão faz parte da narrativa crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ícone do design brasileiro, coadjuvante de Wagner Moura em uma das imagens promocionais de "O Agente Secreto" e, acima de tudo, um telefone público, o orelhão deve começar neste ano a deixar as calçadas do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Apesar da decadência com a popularização da internet e da telefonia móvel, ainda há 38,3 mil deles por aí, a maior parte no estado de São Paulo. Em 2020, eram 200 mil, sendo 150 mil só da Oi, hoje em sua segunda recuperação judicial.

Leia Mais

O fim dos orelhões está ligado à mudança no regime jurídico da telefonia fixa, que deixou de ser prestada por meio de concessões e passou ao regime de autorizações.

A alteração foi viabilizada por uma lei aprovada em 2019, que permitiu às operadoras adaptar seus contratos antes do prazo final, encerrando obrigações típicas de serviços públicos essenciais.

"Com o fim do regime de concessão, as empresas não são obrigadas a manter os orelhões, a não ser onde não tenha outra alternativa de serviço", disse o presidente da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Carlos Baigorri.

A decisão das empresas tem sido pela retirada -hoje são cinco responsáveis pela categoria: Vivo, Algar, Oi, Claro e Sercomtel.

Os orelhões faziam parte das obrigações do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), modalidade de telefonia fixa tratada como serviço público desde a privatização da Telebras, em 1998.

Nesse regime, as concessionárias eram obrigadas a garantir o acesso universal à comunicação por voz, inclusive por meio de telefones públicos instalados em vias e prédios públicos, mesmo em locais onde o serviço não fosse economicamente viável. Hoje, as prioridades são a banda larga e o 5G.

A Vivo, que migrou no fim do ano passado para o regime de autorização, disse em comunicado que iniciará a retirada dos telefones públicos ao longo deste ano.

Segundo a operadora, a utilização das cerca de 28 mil unidades que mantém em São Paulo caiu 93% nos últimos cinco anos.

"O novo modelo de atuação permitirá à Vivo direcionar investimentos para tecnologias mais relevantes para a população, como a ampliação da cobertura 4G e 5G em mais de mil municípios nos próximos anos, aumento da capacidade de rede em centenas de localidades e modernização da infraestrutura de fibra", disse a empresa em comunicado.

Em cidades onde a Vivo é a única atuante, os orelhões serão mantidos até o final de 2028, seguindo regra da Anatel, "ainda que seu uso seja praticamente inexistente", segundo a empresa.

 A mudança marca o fim de um modelo de negócio iniciado em 1998, quando a espanhola Telefónica, dona da Vivo, comprou a operação de telefonia fixa no estado de São Paulo, a Telesp.

Antes gigante no segmento fixo, a Oi, cuja falência foi suspensa no ano passado, tem se desfeito da maior parte dos orelhões desde 2020, quando começou a base de dados disponibilizada pela Anatel. Segundo a prestadora, a retirada dos orelhões sem utilização segue cronograma de acordo com a capacidade logística e financeira da empresa.

A operadora deixou de operar como concessionária de telefonia fixa em 2024, perdendo a obrigação de oferecer planos públicos e atuando apenas em regiões onde é a única prestadora privada, sob acordo válido até 2028.

De 151 mil orelhões em 2020, a operadora mantém 6.707 em operação, dos quais 40% estão em manutenção.

 "A Oi informa que mantém orelhões onde há obrigatoriedade prevista pela regulamentação da Anatel. Atualmente, os orelhões são mantidos em localidades onde não há outras opções de comunicação por voz", disse a empresa.

A Algar também planeja desativar os telefones públicos. Segundo a operadora, hoje mais da metade dos 561 aparelhos que mantém ativos registram menos de uma chamada por dia. Do total, 444 estão em Minas Gerais, e 51,4% estão em manutenção.

 "A companhia realizará a desativação da estrutura existente com destinação responsável e sustentável do material, além do compromisso de manter em operação os aparelhos que ainda são a única opção de comunicação em certas regiões, até que alternativas tecnológicas sejam disponibilizadas à população local", afirma a prestadora.

A Claro, que opera 1.772 orelhões, também migrou no ano passado para o novo regime da Anatel. A Sercomtel, que atua no Paraná, reduziu o número de aparelhos nos últimos anos e hoje mantém 596.

Procuradas, as duas empresas não comentaram até a publicação desta reportagem.

A retirada dos orelhões acompanha a consolidação do acesso à internet. Em 2024, 168 milhões de brasileiros com dez anos ou mais usaram a internet, o equivalente a 89,1% dessa população, segundo o IBGE, recorde da série histórica iniciada em 2016. No mesmo período, 167,5 milhões tinham telefone celular para uso pessoal, ou 88,9% do total.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Criança Esperança, programa de cunho social da TV Globo, ainda usa o telefone para atrair doadores, já que artistas famosos atendem às ligações. -Reprodução de vídeo TV Globo
O Criança Esperança, programa de cunho social da TV Globo, ainda usa o telefone para atrair doadores, já que artistas famosos atendem às ligações. Reprodução de vídeo TV Globo
Mas esse é um caso pontual, pois o uso de telefone em programas de TV praticamente sumiu com o avanço da internet. Relembre então 10 programas de destaque da TV brasileira que interagiam com o público a partir das ligações telefônicas. -Montagem Flipar
Mas esse é um caso pontual, pois o uso de telefone em programas de TV praticamente sumiu com o avanço da internet. Relembre então 10 programas de destaque da TV brasileira que interagiam com o público a partir das ligações telefônicas. Montagem Flipar
Nome do programa: Você Decide - Período em que foi exibido na TV: abril de 1992 a agosto de 2000 - Emissora: Rede Globo-Reprodução/ Rede Globo
Nome do programa: Você Decide - Período em que foi exibido na TV: abril de 1992 a agosto de 2000 - Emissora: Rede Globo Reprodução/ Rede Globo
Antônio Fagundes, Tony Ramos e Lima Duarte foram alguns dos atores de destaque que apresentaram o programa, que consistia em ligações do público para decidir qual seria o final de cada episódio. -Reprodução/ Rede Globo
Antônio Fagundes, Tony Ramos e Lima Duarte foram alguns dos atores de destaque que apresentaram o programa, que consistia em ligações do público para decidir qual seria o final de cada episódio. Reprodução/ Rede Globo
Nome do programa: Bom Dia e Cia - Período em que foi exibido na TV: 2 de agosto de 1993 - 1° de abril de 2022 - Emissora: SBT-Reprodução/ SBT
Nome do programa: Bom Dia e Cia - Período em que foi exibido na TV: 2 de agosto de 1993 - 1° de abril de 2022 - Emissora: SBT Reprodução/ SBT
Era no Bom Dia e Cia que as crianças e adolescentes sonhavam em ganhar o PlayStation 2. Para ter a chance era preciso participar das gincanas através do telefone e vencer a competição. -Reprodução/ SBT
Era no Bom Dia e Cia que as crianças e adolescentes sonhavam em ganhar o PlayStation 2. Para ter a chance era preciso participar das gincanas através do telefone e vencer a competição. Reprodução/ SBT
Nome do programa: Casa dos Artistas - Período em que foi exibido na TV: outubro de 2001 a outubro de 2004 - Emissora: SBT-Reprodução/ SBT
Nome do programa: Casa dos Artistas - Período em que foi exibido na TV: outubro de 2001 a outubro de 2004 - Emissora: SBT Reprodução/ SBT
A média de 47 pontos com picos de 55 no final da primeira temporada mostram a dimensão do reality show apresentado por Silvio Santos. A eliminação acontecia com ele atendendo 20 ligações telefônicas e ouvindo a
A média de 47 pontos com picos de 55 no final da primeira temporada mostram a dimensão do reality show apresentado por Silvio Santos. A eliminação acontecia com ele atendendo 20 ligações telefônicas e ouvindo a "voz do povo". Reprodução/ SBT
Nome do programa: BBB - Período em que foi exibido na TV: ainda no ar - Emissora: Rede Globo-Reprodução/ Rede Globo
Nome do programa: BBB - Período em que foi exibido na TV: ainda no ar - Emissora: Rede Globo Reprodução/ Rede Globo
Hoje em dia a casa mais vigiada do Brasil elimina alguém a partir dos milhões de votos pela internet, porém em edições anteriores era preciso fazer uma ligação para dizer quem você gostaria de eliminar. -Reprodução/ Rede Globo
Hoje em dia a casa mais vigiada do Brasil elimina alguém a partir dos milhões de votos pela internet, porém em edições anteriores era preciso fazer uma ligação para dizer quem você gostaria de eliminar. Reprodução/ Rede Globo
Nome do programa: Gol Show - Período em que foi exibido na TV: 1997 e 1998 e depois em 2002. Retornou em 2022 - Emissora: SBT-Reprodução/ SBT
Nome do programa: Gol Show - Período em que foi exibido na TV: 1997 e 1998 e depois em 2002. Retornou em 2022 - Emissora: SBT Reprodução/ SBT
Um dos raros programas esportivos de auditório na TV. Era apresentado por Silvio Santos. Com ligações telefônicas, o público interagia e concorria a prêmios, entre eles o montante de R$ 1 milhão, feito que aconteceu duas vezes: em 1997 e 1998. -Reprodução/ SBT
Um dos raros programas esportivos de auditório na TV. Era apresentado por Silvio Santos. Com ligações telefônicas, o público interagia e concorria a prêmios, entre eles o montante de R$ 1 milhão, feito que aconteceu duas vezes: em 1997 e 1998. Reprodução/ SBT
Nome do programa: Fantasia - Período em que foi exibido na TV: de dezembro de 1997 a junho de 2000 e outubro de 2007 a março de 2008 - Emissora: SBT-Reprodução/ SBT
Nome do programa: Fantasia - Período em que foi exibido na TV: de dezembro de 1997 a junho de 2000 e outubro de 2007 a março de 2008 - Emissora: SBT Reprodução/ SBT
O programa chegou a dobrar a audiência do SBT, sendo destaque principalmente na primeira temporada. Com garotas bonitas e muita cor, o público participava das gincanas a partir das ligações telefônicas. -Reprodução/ SBT
O programa chegou a dobrar a audiência do SBT, sendo destaque principalmente na primeira temporada. Com garotas bonitas e muita cor, o público participava das gincanas a partir das ligações telefônicas. Reprodução/ SBT
Nome do programa: Charme - Período em que foi exibido na TV: outubro de 2004 a março de 2008 - Emissora: SBT-Reprodução/ SBT
Nome do programa: Charme - Período em que foi exibido na TV: outubro de 2004 a março de 2008 - Emissora: SBT Reprodução/ SBT
Adriane Galisteu era a apresentadora do programa transmitido pelo SBT. O público ligava de casa para participar dos jogos e concorrer a prêmios. -Reprodução/ SBT
Adriane Galisteu era a apresentadora do programa transmitido pelo SBT. O público ligava de casa para participar dos jogos e concorrer a prêmios. Reprodução/ SBT
Nome do programa: TV Powww! - Período em que foi exibido na TV: 1984 a 1989 - Emissora: SBT-Reprodução/ SBT
Nome do programa: TV Powww! - Período em que foi exibido na TV: 1984 a 1989 - Emissora: SBT Reprodução/ SBT
Era baseado em um programa exibido nos Estados Unidos. O pÃºblico gritava
Era baseado em um programa exibido nos Estados Unidos. O pÃºblico gritava "Pow" pelo telefone durante os jogos para cumprir os objetivos. ReproduÃ§Ã£o/ SBT
Nome do programa: Alô Christina - Período em que foi exibido na TV: abril de 1997 a fevereiro de 1998 - Emissora: SBT-Reprodução/ SBT
Nome do programa: Alô Christina - Período em que foi exibido na TV: abril de 1997 a fevereiro de 1998 - Emissora: SBT Reprodução/ SBT
A apresentadora Christina Rocha fazia diferente no programa. Era ela quem ligava para as pessoas, que precisavam responder o título do programa para concorrer a prêmios.-Reprodução/ SBT
A apresentadora Christina Rocha fazia diferente no programa. Era ela quem ligava para as pessoas, que precisavam responder o título do programa para concorrer a prêmios. Reprodução/ SBT
Nome do programa: Hugo - Período em que foi exibido na TV: setembro de 1990 a maio de 1995 - Emissora: CNT-Gazeta-Reprodução/ CNT Gazeta
Nome do programa: Hugo - Período em que foi exibido na TV: setembro de 1990 a maio de 1995 - Emissora: CNT-Gazeta Reprodução/ CNT Gazeta
Destinado ao pÃºblico infanto-juvenil, era um game show com participaÃ§Ã£o popular. Hugo era controlado via telefone, sendo assim, de acordo com a CNT-Gazeta, esse foi o primeiro game interativo da TV brasileira. -ReproduÃ§Ã£o/ CNT Gazeta
Destinado ao pÃºblico infanto-juvenil, era um game show com participaÃ§Ã£o popular. Hugo era controlado via telefone, sendo assim, de acordo com a CNT-Gazeta, esse foi o primeiro game interativo da TV brasileira. ReproduÃ§Ã£o/ CNT Gazeta

Tópicos relacionados:

agencia anatel brasil telefonia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay