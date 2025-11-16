Pix faz 5 anos: ferramenta que revolucionou pagamentos terá novidades; veja

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Pix completa cinco anos neste domingo (16) em meio a um uso cada vez maior no país e com novidades para os brasileiros num futuro não muito distante. Dados mais recentes do BC (Banco Central) mostram que o sistema já reúne 162 milhões de brasileiros, superando a população economicamente ativa (cerca de 110 milhões).



Só em outubro foram realizadas 7,3 bilhões de transações, que movimentaram R$ 3,3 trilhões, volume que equivale a cerca de um terço do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro.



A tradicional TED (Transferência Eletrônica Disponível), porém, segue líder em termos de valor movimentado, com R$ 3,9 trilhões em outubro. Para muitas empresas, a taxa bancária da TED é mais barata que a do Pix -- gratuito apenas para pessoas físicas.



O crescimento diário se reflete nas projeções para os próximos meses. Uma análise do Ebanx, feita a partir de dados públicos do BC, estima que o Pix deve chegar a 7,9 bilhões de transações em dezembro, impulsionado pelas compras de fim de ano. Mantido esse ritmo, o volume movimentado pela plataforma poderá alcançar R$ 35,3 trilhões em 2025, um salto de 34% em relação ao ano anterior.



O estudo ressalta que nenhum outro sistema de pagamentos instantâneos no mundo avançou tão rapidamente. Segundo o Ebanx, o UPI, da Índia -- que serviu de referência para o modelo brasileiro -- levou quase sete anos para alcançar patamar próximo aos 8 bilhões de transações.



"Estamos todos muito contentes. O Pix cresceu, se desenvolveu bem e é um motivo de grande orgulho por parte do Banco Central e da sociedade brasileira como um todo", diz Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central.



COMO SURGIU O PIX?

Embora o Pix tenha sido lançado em 2020, sua concepção começou antes, em 2018, quando o Banco Central criou um grupo de trabalho com representantes do mercado financeiro e da academia para discutir pagamentos instantâneos.



"O Pix foi criado para ser uma experiência fluida de pagamentos e tem sido bem-sucedido nessa missão. Pessoas e empresas fazem pagamentos com muito mais facilidade, com menos custo, e tudo isso se reflete em uma economia que gira com menos atrito", diz Denis Silva, CEO do Efí Bank.



Para Fernanda Garibaldi, diretora-executiva da Zetta, o Pix marca um momento de inovação pública, ao mostrar que o Estado pode criar soluções eficientes e de grande escala.



A atuação do BC na arquitetura do Pix também é destacada por Gustavo Lino, diretor-executivo da INIT (Associação dos Iniciadores de Transação de Pagamento), que diz que entre as melhorias regulatórias necessárias para o avanço do Pix está o fortalecimento institucional do Banco Central e a ampliação do quadro de servidores de órgão.



Para Garibaldi, um dos desafios do sistema é justamente continuar fortalecendo o regulador, garantindo pessoal e capacidade técnica para fiscalizar os agentes econômicos. Como o Pix é uma infraestrutura pública sobre a qual as empresas desenvolvem inovações, ela afirma ser crucial manter vigilância constante sobre condutas e práticas.



SEGURANÇA



Nos últimos meses, o sistema de pagamentos também tem voltado ao centro do debate após invasões que desviaram bilhões de reais.



Um ataque hacker de junho deste ano, por exemplo, desviou cerca de R$ 813 milhões de contas usadas por bancos e instituições de pagamentos para gerenciar transferências Pix. Episódios como esse reforçaram preocupações sobre a segurança operacional do sistema.



O BC diz ter aprendido com os incidentes e aperfeiçoado os procedimentos de segurança. Para evitar novas ocorrências, o órgão está criando duas novas regulamentações para PSTIs (Provedor de Serviços de Tecnologia da Informação), que foram a porta de entrada dos hackers.



"As estruturas do Banco Central e do Pix funcionam perfeitamente, são resilientes. Estamos trabalhando fortemente os times supervisão e de monitoramento. Nós não estamos parados. Tomamos -- e vamos continuar tomando -- muitas ações acerca dos incidentes ", afirma Ailton de Aquino, diretor de Fiscalização do Banco Central.



EFEITO PIX



Para Mauro Rochlin, doutor em economia e professor da FGV (Fundação Getulio Vargas), o novo meio de pagamento reduziu custos para quase todos os agentes econômicos -- especialmente ao eliminar tarifas que antes eram cobradas pelas instituições financeiras em operações básicas, como transferência via TED ou DOC, para pessoas físicas.



A digitalização acelerada pelo Pix também afetou a gestão do dinheiro em espécie. Em 2020, por exemplo, o BC lançou a cédula de R$ 200. A demanda pela nota, porém, ficou abaixo do previsto -- apenas 12,7% das unidades programadas para aquele ano chegaram a circular. Rochlin aponta o Pix como um dos fatores que explicam essa redução na procura por dinheiro físico.



O Pix reduziu ainda o custo de manutenção de dinheiro em espécie, tanto para o regulador quanto para as instituições financeiras.

O QUE O PIX PODE FAZER HOJE?



- PIX TRADICIONAL



O Pix tradicional é a modalidade mais utilizada do sistema. Permite transferências instantâneas entre contas, a qualquer hora e em qualquer dia da semana, inclusive feriados. A operação é gratuita para pessoas físicas e pode ser feita por meio de chaves cadastradas (como CPF, email ou número de celular) ou pela leitura de QR Code.



As transações podem ser realizadas a partir de conta corrente, poupança ou conta de pagamento pré-paga. Diferentemente das transferências tradicionais, como TED ou DOC, não é necessário saber em qual banco o destinatário tem conta. A liquidação ocorre em tempo real, e tanto quem envia quanto quem recebe são notificados na hora da conclusão da transação.



- PIX COBRANÇA

O Pix cobrança é um instrumento de cobrança em que os clientes podem pagar a cobrança da empresa com o Pix utilizando o QR Code ou o Pix Copia e Cola, tanto para pagamentos imediatos em pontos de venda físicos e comércio eletrônico, como para pagamentos com vencimento em data futura.



- PIX SAQUE E PIX TROCO



Com o Pix saque, o consumido pode realizar saques em dinheiro em lojas, lotéricas ou caixas eletrônicos. Já com o Pix troco, é possível fazer a compra de um produto ou serviço e realizar um saque em dinheiro.



Para fazer um Pix saque ou Pix troco, basta ler um QR Code e fazer a transferência. A adesão à ferramenta é opcional, ou seja, o comerciante pode escolher se quer ou não oferecer o serviço.



O cliente também pode retirar dinheiro em caixas eletrônicos de qualquer banco que ofereça saque no Pix, não só na instituição em que tem conta.



- PIX AGENDADO RECORRENTE

O Pix agendado recorrente é utilizado para transferências que se repetem com valor fixo. Pode ser usado, por exemplo, em envios mensais de dinheiro para familiares, no pagamento de mesadas ou em serviços recorrentes, como os de jardinagem e limpeza prestados diretamente ao consumidor.



- PIX POR APROXIMAÇÃO



O Pix por aproximação é a modalidade que permite fazer pagamentos sem a necessidade de abrir o aplicativo do banco. A ferramenta foi lança pelo BC em fevereiro deste ano. Com o recurso, os clientes não precisam ler o QR Code da máquina ou solicitar a chave do destinatário.



Para que o pagamento seja concluído, só é preciso aproximar o celular ou o relógio digital da maquininha de pagamento.



O Banco Central (BC) recebeu mais de 11 milhões de queixas de fraude no Pix no ano passado, das quais 4,7 milhões se confirmaram, somando quase R$ 6,5 bilhões em prejuízos para correntistas Marcello Casal Jr/Agência Brasil O número de fraudes registradas pelo fiscalizador disparou cerca de 80% em relação a 2023, quando houve 2,6 milhões de ocorrências Divulgação Nos casos confirmados em 2024, o BC garantiu a devolução de cerca de R$ 459 milhões, o que representa 7% do valor movimentado em golpes financeiros, roubo de conta e casos de extorsão Divulgação Os dados, obtidos pelo jornal O Estado de S. Paulo via Lei de Acesso à Informação, constam dos sistemas de detecção de infração no Pix Fraud Maker do BC e no registro de solicitação de devolução do regulador Getty Images As informações incluem apenas as solicitações de devolução por fraude feitas por meio do MED (Mecanismo Especial de Devolução), criado em novembro de 2021 Divulgação O fiscalizador recebeu 5 milhões de pedidos de devolução, e aceitou apenas 1,56 milhão. DINO No último mês de janeiro, por exemplo, o BC aceitou a devolução de R$ 200 milhões transferidos em situação irregular, mas devolveu, de fato, R$ 21 milhões - a taxa média de devolução em 2024 foi de 22% dos estornos aceitos. Divulgação/BCB Embora o Pix tenha um mecanismo de rastreio chamado Dict, que reúne informações das contas transacionais, como CPF e CNPJ, a trilha do dinheiro desaparece após um determinado número de transferências (isso varia de banco a banco) por limitações computacionais. Divulgação De acordo com o Banco Central, vítimas de fraude, golpe ou crime devem solicitar a devolução à instituição financeira em até 80 dias após o Pix ter sido feito. O banco avalia o caso e, se entender que o pedido atende ao MED, bloqueia a quantia na conta do recebedor. Imagem de iqbal nuril anwar por Pixabay Voltar Próximo

- PIX AUTOMÁTICO



O Pix automático é uma funcionalidade voltada para pagamentos recorrentes (como contas, assinaturas e mensalidades). O valor é debitado automaticamente da conta do pagador na data combinada, sem a necessidade de uma ação a cada cobrança.



A funcionalidade foi lançada em junho deste ano e, segundo o BC, deve ampliar o acesso a pagamentos recorrentes para cerca de 60 milhões de brasileiros que hoje não têm cartão de crédito.



Nele, o cliente pode definir regras, como um valor máximo por débito, e cancelar o agendamento até as 23h59 do dia anterior, caso não concorde com o valor cobrado.



- PIX POR COMANDO DE VOZ, MENSAGEM E IMAGEM



Algumas instituições financeiras já permitem que consumidores realizem transferências por comando de voz, mensagem de texto ou envio de imagens com informações da transação por escrito. A funcionalidade é disponibilizada geralmente pelo WhatsApp ou no chat do app do banco.



- PAGAMENTO DE BOLETOS COM O PIX



Desde fevereiro, uma resolução do BC autorizou o pagamento de boletos por meio do Pix. A operação pode ser feita com a leitura de um QR Code inserido no próprio documento e torna o processo mais rápido e prático para o consumidor.



QUAIS SÃO AS FUNCIONALIDADES FUTURAS DO PIX?



- PIX PARCELADO



Muitos bancos já oferecem essa funcionalidade do Pix, mas o BC ainda não a regulou, de modo a padronizar o produto de crédito pelo qual o usuário pagador pode parcelar uma transação Pix a uma certa taxa de juros.



Segundo o Banco Central, a modalidade tem potencial para estimular o uso do Pix no varejo para a compra de bens e serviços de valor mais elevado, favorecendo quem não tem acesso a esse tipo de operação. Ele poderá ser usado para qualquer tipo de transação Pix, inclusive para transferências.



"Ele pode ser um acesso alternativo a linhas de crédito mais caras, mas também queremos garantir que esteja funcionando da maneira adequada", diz Galípolo.



- PIX EM GARANTIA



Permite que os recebíveis futuros de Pix sejam usados como garantia em operações de crédito. O objetivo é baratear o crédito ofertado para as empresas, principalmente para aquelas cujo uso do Pix é mais relevante.



A solução é voltada somente para estabelecimentos comerciais e empresas e não trará nenhuma mudança na forma como as pessoas físicas utilizam o Pix. A ferramenta ainda está em desenvolvimento pelo BC e é esperado que esteja disponível somente em 2026.



- PIX INTERNACIONAL



O Pix internacional ainda não está previsto no calendário oficial de lançamentos. Mesmo assim, alguns países já aceitam pagamentos por meio do sistema.



Para receber valores via Pix no exterior, o comerciante ou prestador de serviço precisa ter uma conta ativa no Brasil e cadastrar uma chave. A prática já se popularizou em países como Portugal e Argentina, especialmente entre brasileiros que vivem ou viajam para o exterior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia