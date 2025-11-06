Contestação do Pix: o passo a passo para reaver seu dinheiro

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Cair em um golpe do Pix pode ser desesperador, mas agir rápido é fundamental para aumentar as chances de reaver o dinheiro. Para auxiliar as vítimas, o Banco Central criou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), uma ferramenta que permite o bloqueio e a possível devolução de valores enviados em transações fraudulentas, por engano ou em casos de falha operacional.

O MED funciona como um botão de emergência. Ao acioná-lo, seu banco notifica a instituição financeira que recebeu a transferência sobre a suspeita de fraude. Se o dinheiro ainda estiver na conta de destino, ele é bloqueado preventivamente para análise. A agilidade é o fator mais importante para o sucesso da operação, já que os golpistas costumam sacar ou transferir os valores rapidamente.

A vítima tem um prazo de até 80 dias, contados a partir da data da transação, para solicitar o MED. No entanto, a contestação deve ser feita o mais rápido possível para aumentar drasticamente as chances de recuperação.

Veja o passo a passo para contestar um Pix

Assim que perceber a fraude, a primeira medida é acionar o MED. Desde outubro de 2025, o procedimento pode ser feito de forma 100% digital diretamente no aplicativo do seu banco, na área do Pix. Embora os canais tradicionais como chat e telefone ainda estejam disponíveis, o autoatendimento pelo app é a forma mais rápida de iniciar a contestação. Não perca tempo, pois cada minuto conta.

No aplicativo, ao iniciar a contestação, você deverá fornecer todos os detalhes da transação, como valor, data, horário e os dados de quem recebeu o dinheiro. Este registro formal é o que inicia o procedimento de bloqueio e análise.

Após a sua solicitação, o seu banco irá notificar a instituição que recebeu o dinheiro. A partir dessa comunicação, a conta de destino terá o valor suspeito bloqueado para uma análise mais aprofundada. Este é o passo crucial para impedir que o golpista utilize o seu dinheiro.

A fase de análise pode levar até sete dias. Durante esse período, as duas instituições financeiras envolvidas irão avaliar o caso para confirmar se realmente se trata de uma fraude. É uma etapa de verificação para garantir a segurança de todo o sistema.

Se a fraude for comprovada e houver saldo na conta do recebedor, o valor será devolvido total ou parcialmente. O prazo para a devolução ocorrer é de até onze dias após a data da sua contestação inicial.

E se o dinheiro não estiver mais na conta?

O sucesso do MED não é garantido e depende diretamente da rapidez da vítima e da existência de saldo na conta do recebedor no momento do bloqueio. Se o golpista já tiver sacado ou transferido o valor para outras contas, a recuperação do dinheiro se torna mais difícil, mas não impossível, pois o processo de investigação continua.

Independentemente do resultado do MED, é fundamental registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.). O documento formaliza a denúncia e é essencial para que a polícia inicie uma investigação criminal para identificar e punir os responsáveis pela fraude.

