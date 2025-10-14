Pix Automático: o fim do boleto para Netflix, escola e academia?

O Pix Automático passou a ser obrigatório nessa segunda-feira (13/10). A função, criada pelo Banco Central em junho, permite programar pagamentos recorrentes, como mensalidades de serviços de streaming, academia, escola, condomínio e até aluguel. A novidade surge como uma alternativa ao boleto bancário e ao tradicional débito em conta.

Diferente do Pix programado, que serve para agendar uma única transferência, o Pix Automático foi criado para cobranças periódicas. A principal vantagem é que o consumidor precisa dar a autorização apenas uma vez, diretamente no aplicativo do seu banco. Após essa etapa, os valores são debitados automaticamente na data de vencimento, sem a necessidade de qualquer ação manual a cada mês.

É possível definir um valor máximo para o débito, garantindo que cobranças indevidas ou com valores alterados não sejam efetuadas sem uma nova permissão.

Como funciona?

Oferta pela empresa: o processo começa quando a empresa ou prestador de serviço oferece o Pix Automático como opção de pagamento. Isso pode ocorrer na hora de assinar um novo contrato ou na atualização de um plano de pagamento existente. Autorização do cliente: ao escolher essa modalidade, o cliente é direcionado para o ambiente do seu próprio banco, via aplicativo. Lá, todas as informações da cobrança recorrente serão exibidas, incluindo o nome da empresa, o valor e a periodicidade. Definição de limites: durante a autorização, o usuário tem a opção de estabelecer um valor máximo por parcela. Confirmação única: após revisar os dados e concordar com os termos, o cliente confirma a operação com sua senha ou biometria. Essa é a única vez que essa autenticação será necessária para esta cobrança específica. Débitos automáticos: a partir da confirmação, os pagamentos futuros serão realizados automaticamente na data de vencimento combinada. O usuário receberá uma notificação do banco a cada débito efetuado. Cancelamento a qualquer momento: o usuário pode cancelar a autorização do Pix Automático quando quiser, diretamente pelo aplicativo do banco.

Qual a diferença para o débito automático tradicional?

A principal diferença está na facilidade de adesão e na padronização entre os bancos. Enquanto o débito automático exige convênios específicos entre empresas e bancos, o Pix Automático é universal.

A empresa pode receber de clientes de qualquer instituição financeira após contratar o serviço com um único banco, ao contrário do débito automático tradicional, em que era necessário estabelecer um convênio com cada banco para cada cliente.

Preciso pagar alguma taxa para usar a função?

O Pix Automático é gratuito para a pessoa física que realiza o pagamento. As regras de gratuidade do serviço seguem o padrão já estabelecido para o Pix convencional para pessoas físicas.

As empresas, por outro lado, podem ser tarifadas pela instituição financeira pela oferta do serviço de cobrança.



