Pix Automático: o fim do boleto para Netflix, escola e academia?
Entenda como a nova ferramenta de pagamentos recorrentes funciona na prática e de que forma ela pode ajudar a gestão das suas finanças pessoais
compartilheSIGA
O Pix Automático passou a ser obrigatório nessa segunda-feira (13/10). A função, criada pelo Banco Central em junho, permite programar pagamentos recorrentes, como mensalidades de serviços de streaming, academia, escola, condomínio e até aluguel. A novidade surge como uma alternativa ao boleto bancário e ao tradicional débito em conta.
Diferente do Pix programado, que serve para agendar uma única transferência, o Pix Automático foi criado para cobranças periódicas. A principal vantagem é que o consumidor precisa dar a autorização apenas uma vez, diretamente no aplicativo do seu banco. Após essa etapa, os valores são debitados automaticamente na data de vencimento, sem a necessidade de qualquer ação manual a cada mês.
É possível definir um valor máximo para o débito, garantindo que cobranças indevidas ou com valores alterados não sejam efetuadas sem uma nova permissão.
Como funciona?
-
Oferta pela empresa: o processo começa quando a empresa ou prestador de serviço oferece o Pix Automático como opção de pagamento. Isso pode ocorrer na hora de assinar um novo contrato ou na atualização de um plano de pagamento existente.
-
Autorização do cliente: ao escolher essa modalidade, o cliente é direcionado para o ambiente do seu próprio banco, via aplicativo. Lá, todas as informações da cobrança recorrente serão exibidas, incluindo o nome da empresa, o valor e a periodicidade.
-
Definição de limites: durante a autorização, o usuário tem a opção de estabelecer um valor máximo por parcela.
-
Confirmação única: após revisar os dados e concordar com os termos, o cliente confirma a operação com sua senha ou biometria. Essa é a única vez que essa autenticação será necessária para esta cobrança específica.
-
Débitos automáticos: a partir da confirmação, os pagamentos futuros serão realizados automaticamente na data de vencimento combinada. O usuário receberá uma notificação do banco a cada débito efetuado.
-
Cancelamento a qualquer momento: o usuário pode cancelar a autorização do Pix Automático quando quiser, diretamente pelo aplicativo do banco.
Leia Mais
Qual a diferença para o débito automático tradicional?
A principal diferença está na facilidade de adesão e na padronização entre os bancos. Enquanto o débito automático exige convênios específicos entre empresas e bancos, o Pix Automático é universal.
A empresa pode receber de clientes de qualquer instituição financeira após contratar o serviço com um único banco, ao contrário do débito automático tradicional, em que era necessário estabelecer um convênio com cada banco para cada cliente.
Preciso pagar alguma taxa para usar a função?
O Pix Automático é gratuito para a pessoa física que realiza o pagamento. As regras de gratuidade do serviço seguem o padrão já estabelecido para o Pix convencional para pessoas físicas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As empresas, por outro lado, podem ser tarifadas pela instituição financeira pela oferta do serviço de cobrança.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.